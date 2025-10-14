CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz 'bailó' a la Selección de México y la reacción de los comentaristas de ese país le está dando la vuelta al mundo

Vea el video de lo que dijeron los comentaristas mexicanos acerca de Luis Díaz.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
10:49 a. m.
El pasado sábado 11 de octubre de 2025, la Selección Colombia jugó un partido amistoso vs. la Selección de México y se impuso de principio a fin.

La 'tricolor', con una nómina alterna, pero que tuvo a sus máximos líderes en cancha, goleó 4-0 al seleccionado mexicano con goles de Jhon Lucumí (16'), Luis Díaz (56'), Jefferson Lerma (64') y Johan Carbonero (87').

A lo largo del partido, James Rodríguez marcó la diferencia con sus pases filtrados y la precisión que lo caracteriza al momento de cobrar las pelotas quietas.

Además, Luis Díaz, con la velocidad, las gambetas y la viveza que lo han convertido en uno de los mejores extremos del mundo, estuvo imparable por la banda izquierda.

En consecuencia, después de 'sufrirlo' a lo largo de 66 minutos, los comentarios mexicanos tuvieron una reacción que se hizo viral y le sigue dando la vuelta a todo el mundo. ¿Cuál fue?

Esta fue la reacción de los comentaristas mexicanos tras el brillante partido de Luis Díaz vs. la Selección de México

En el minuto 56, cuando Luis Díaz decretó el 2-0 parcial entre la Selección Colombia y la Selección de México, los comentaristas Luis García y Christian Martinoli se 'rindieron a los pies' del guajiro.

"Luis Díaz es de otra galaxia. Él colocó el 2-0 en un contragolpe fantástico", comenzaron diciendo.

"Es un control orientado a máxima velocidad. El pase de James es fantástico, él controla de una y cuando el rival tiene jugadores de esta envergadura es imposible", agregaron.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras la contundente victoria vs. México, la Selección Colombia de mayores volverá a tener actividad este 14 de octubre de 2025.

El partido será vs. la Selección de Canadá, en el estadio Red Bull Arena, e iniciará a las 7:00 de la noche.

 

