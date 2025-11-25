Duván Vergara confesó lo que le dijo a su DT tras el gol de Juanfer y la historia es viral

La clasificación de Racing a los cuartos de final de la Liga Argentina dejó varias historias dentro del partido, pero una de las más llamativas tuvo como protagonista al colombiano Duván Vergara, quien reveló la singular conversación que sostuvo con su entrenador, Gustavo Costas, justo después del golazo que Juan Fernando Quintero convirtió para River Plate sobre el minuto 64.

Ese tanto, que significó el 1-2 parcial, desató algo más que preocupación en el banquillo de Racing: fue el detonante de un impulso interno que llevó a Vergara a acercarse a su técnico sin haber sido llamado.

Mientras River celebraba el gol de Quintero, Vergara sintió —como él mismo relató— una mezcla de energía, motivación y coraje deportivo que lo hizo levantarse de inmediato, ponerse la camiseta, ajustar las espinilleras y dirigirse directamente hacia Costas.

El delantero admitió que su reacción sorprendió por completo al entrenador, quien no había dado ninguna instrucción para iniciar su calentamiento. Sin embargo, su determinación fue tan clara que Costas terminó por darle ingreso al campo.

Un ingreso decisivo para la remontada de Racing

La apuesta del técnico no pudo tener un mejor resultado. Una vez en el terreno de juego, Vergara se convirtió en una pieza clave para que Racing encontrara profundidad, circulación ofensiva y agresividad en el último tercio. Su ingreso cambió por completo la postura del equipo, que pasó de la incertidumbre a un dominio más sostenido, logrando finalmente una remontada brillante por 3-2 que le permitió avanzar a los cuartos de final.

Tras el encuentro, el colombiano reveló en los micrófonos de ESPN los detalles de ese momento espontáneo que terminó siendo determinante para su equipo. “Cuando hace el gol Juanfer, como que se me eriza la piel, siento un fuego, yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Fui, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: ‘Gustavo, méteme que voy a entrar’. Me mira raro y le digo: voy a entrar. Por suerte me fue bien. No sé qué pasó en ese momento. Gloria a Dios. Je”, confesó entre risas.

La escena sintetiza la esencia del fútbol: emoción, intuición y carácter. Y en este caso, Vergara convirtió un impulso genuino en una actuación decisiva que mantuvo vivo el sueño de Racing en el torneo.