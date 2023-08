Duván Zapata y la piedra en el zapato que lo aleja de la Roma: nuevos detalles de su fichaje

Una mala noticia para el fútbol colombiano llega desde Italia, puesto que se dio a conocer que en la actualidad las negociaciones entre Atalanta y la Roma por Duván Zapata se encuentran detenidas, puesto que se dio a conocer que el entrenador del equipo de Bérgamo no aceptó la transferencia del delantero.

Hace algunos días, se había informado desde Italia que todo estaba encamino para que Duván Zapata fuera el nuevo delantero de la Roma, puesto que el jugador colombiano había aceptado las condiciones del club de italiano para hacerse de sus servicios. Sin embargo, en las últimas horas apareció una piedra en el zapato que detuvo las conversaciones.

Según dio a conocer Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes de Europa, el entrenador de Atalanta no dio el visto bueno para el jugador de la Selección Colombia saliera del equipo, motivo por el cual las conversaciones se mantienen detenidas.

“La llegada de Duván Zapata a la Roma no fue aprobada por el técnico del Atalanta, Gasperini, todavía no hay luz verde y las negociaciones están actualmente detenidas”, aseguró el periodista por medio de su cuenta de Twitter.

Duván Zapata’s move to AS Roma, not approved by Atalanta coach Gasperini — there’s still no green light and talks are currently in stand-by ⚠️🇨🇴



Decision due to El Bilal Touré long injury.



Zapata agreed personal terms with AS Roma and wants the move, up to the two clubs. pic.twitter.com/uNxXV21t2f