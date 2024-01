¿Millonarios tiene razón? El otro lío contractual que tiene en problemas a Edgar Guerra

En Millonarios todo parecía andar de maravilla tras el título de la Superliga contra Junior de Barranquilla y con la confirmación de la permanencia de Álvaro Montero a pesar de la oferta que recibió de Estudiantes de La Plata, pero no es así.

El fin de semana llamó la atención de Edgar Guerra en la convocatoria para el partido contra Bucaramanga, el atacante estaba teniendo un notable alza en su rendimiento y había sido una de las figuras en la Superliga y también en la goleada 5-0 contra Independiente Medellín en el debut por liga y en la que se despachó con un triplete.

Guerra, que en los semestres anteriores había tenido un discutido nivel, ha respondido ante la confianza de Alberto Gamero en este inicio de temporada tras las ausencias de los titulares Daniel Cataño y Daniel Ruíz, pero su brillo duró poco y ya no es tenido en cuenta por el entrenador.

Horas después de publicarse la convocatoria, se conoció que el extremo de 22 años entró en conflicto con Millonarios al no querer renovar su contrato que vence en junio, sumando a algunas actitudes reprochables en los últimos entrenamientos. Por ende, la decisión de los directivos fue la de no contar más con el jugador hasta que firmara un nuevo vínculo.

Gamero confirmó esa información luego del partido con Bucaramanga asegurando que "Guerra no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando eso, si se cuadra o no se cuadra. Esa es la única razón por la cual no vino".

Exrepresentante de Edgar Guerra lo demandó por incumplimiento de contrato

Ahora, Edgar Guerra estaría involucrado en otro lío contractual. Muchos no lo sabían, pero el jugador cambió de empresario y ya no es representado por Diego Torres, agente también de Baldomero Perlaza y Aldair Quintana, por lo que lo culpaban a él por la postura del extremo nacido en Becerril. Sin embargo, el propio Torres salió públicamente a informar que desde hace tiempo no trabaja con Guerra y que además, lo tiene demandado por incumplimiento de contrato.

"Edgar Guerra actual jugador de Millonarios, NO tiene en la actualidad ningún vínculo legal conmigo, ni con la empresa que represento. Actualmente, cursa en su contra una demanda que interpusimos en su contra por incumplimiento contractual. Así mismo, aclaro que al no ser su representante, NO soy responsable de la situación que actualmente se presenta con Millonarios para su renovación", escribió el representante de jugadores en su cuenta de X.