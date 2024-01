Millonarios recuperó dos fichajes claves para el juego contra Alianza FC

Los hinchas de Millonarios recibieron una buena noticia previo al juego contra Alianza FC, pues en medio de la incertidumbre de los jugadores que podrían salir, se dio a conocer que dos fichas claves para el esquema de Alberto Gamero se recuperaron de sus lesiones musculares y estarán disponibles para el compromiso de la tercera fecha.

Millonarios recuperó a Giordana y Mackalister

El encargado de entregar la gran noticia para todos los aficionados azules fue el propio Alberto Gamero, quien en conversación con el Vbar de Caracol Radio, afirmó que el departamento médico entregó a Santiago Giordana y David Mackalister Silva para el juego contra Alianza FC.

“Entró Macka (Silva) a la concentración y me traje nuevamente a (Santiago) Giordana. Hoy hizo un trabajo con nosotros, vamos a esperar en el resto del día y el día de mañana si de pronto ese dolor no le vuelve a salir, no había trabajado junto con el grupo, hoy fue un trabajo de una parte táctica que hice y con ellos se hizo un poquito más de énfasis”, aseguró Alberto Gamero.

Con esta información, Millonarios recuperó a dos de los ocho jugadores que tiene en departamento médico, pues vale mencionar que Daniel Cataño, Diego Abadía, Juan Carlos Pereira, Danovis Banguero, Juan Pablo Vargas y Jáder Valencia todavía se encuentran en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Además, otras de las novedades que tendrá el conjunto azul para este partido es la ausencia de Edgar Guerra, quien tampoco estuvo en el juego contra Bucaramanga por decisión técnica. Se rumora que el jugador no tendría asegurada su continuidad en el club, pues tendría ofertas del fútbol del exterior.

Edgar Guerra podría salir de Millonarios

El mismo Alberto Gamero aseguró que en la actualidad, Edgar Guerra tiene ofertas para salir del club, es por esto que el jugador no ha estado presente en los juegos del conjunto azul, pues estarían evitando una posible lesión o molestias física que interceda en lo que sería la negociación con el otro club.

“Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse”, aseguró Gamero en el Vbar de Caracol Radio.