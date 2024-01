Millonarios podría vender a una de sus figuras durante este mercado: “Tiene posibilidad”

La preocupación de los hinchas de Millonarios se mantiene, pues luego de que se diera a conocer que Álvaro Montero tendría una oferta para salir del club, ahora se conoció que uno de los jugadores más destacados de los primeros juegos del conjunto azul tendría la posibilidad de dejar al equipo, teniendo en cuenta que tendría una jugosa oferta.

Edgar Guerra podría salir de Millonarios

El encargado de dar a conocer la información de la posible salida de un jugador de Millonarios fue precisamente Alberto Gamero, entrenador del equipo bogotano, quien en diálogos con el Vbar de Caracol Radio, aseguró que en la actualidad Edgar Guerra tendría una posibilidad de salir del club, a pesar de los rumores que se han dado a conocer.

“Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse. Así estamos con todos, no solamente con Montero o con Guerra, el mismo Llinás, que también había escuchado cosas. Estamos con eso, lo importante es que, si se quedan aquí, se queden con el mismo entusiasmo, con la alegría de trabajar y se queden con el mismo compromiso de querer sacar eso adelante”, aseguró Alberto Gamero.

Cabe mencionar que durante los últimos días, Edgar Guerra ha sido protagonista de una fuerte novela en Millonarios, pues se ha dado a conocer que el atacante no tendría intensiones de renovar si vínculo laboral con el conjunto bogotano y por tal motivo no sería tenido en cuenta por el club durante esta temporada.

Millonarios buscaría el reemplazo de Edgar Guerra

Por otro lado, Alberto Gamero dejó claro que el libro de pases en Millonarios todavía no se encuentra cerrado y las directivas estarían dispuestas a contratar a otro jugador (extremo), teniendo en cuenta que es una de las posiciones en la que el club ha mostrado algunas falencias durante los primeros partidos del torneo actual.

Le puede interesar: Nueva novela en Millonarios: un titular se quiere ir y no sería tenido más en cuenta

“El libro de pases no está cerrado. Nosotros tenemos casi que 29 jugadores, solamente son 35, pero tenemos unos jugadores que no tenemos inscritos (…) Si hay la posibilidad y si aparece uno que nos llene a nosotros, lo vamos a hacer. Todavía hay jugadores que todavía están afuera y todavía pueden venir. Estamos mirando, quemando esa posibilidad, tanto la misma junta directiva como el cuerpo técnico”, aseguró el estratega samario.