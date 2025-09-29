Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol

El mundo del balompié se encuentra de luto debido a que falleció un reconocido exfutbolista y padre de uno de los delanteros más destacados de una selección europea.

Se trata de Roger Lukaku, que era oriundo de la República Democrática del Congo, tenía 58 años y, al igual que su hijo Romelu, se destacó como delantero.

La muerte de Roger Lukaku, el padre de Romelu y Jordan Lukaku, ocurrió el pasado 28 de septiembre de 2025, aunque por ahora no se ha revelado cuál fue la causa exacta.

Roger Lukaku debutó en 1986, en el fútbol de Zaire, como jugador del AS Vita Club. Además, posteriormente, pasó por los siguientes equipos:

Africa Sports (1987 - 1990).

Boom FC (1990 - 1993).

RFC Seraing (1993 - 1995).

Germinal Ekeren (1995 - 1996).

Genclerbirligi (1996 - 1997).

KV Mechelen (1997 - 1998).

KV Oostende (1998 - 1999).

Este fue el desgarrador mensaje de Romelu Lukaku tras la muerte de Roger Lukaku, su papá

Romelu Lukaku, el destacado futbolista del Napoli y de la Selección de Bélgica, le dio el último adiós a Roger Lukaku, su papá, a través de un sentido mensaje en redes sociales.

"Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre estoy agradecido y apreciado, y la vida nunca será la misma. Protegiéndome y guiándome como nadie más podría. No voy a ser el mismo", comenzó escribiendo Romelu Lukaku.

"El dolor y las lágrimas están fluyendo a lo grande, pero Dios me dará la fuerza para volver a estar juntos. Gracias por todo", complementó.

El Napoli también lamentó la muerte de Roger Lukaku, el papá de Romelu Lukaku

Luego de que se confirmó la muerte de Roger Lukaku, el Napoli también emitió un sentido comunicado a través de sus redes sociales.

"El presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, el entrenador Antonio Conte, el director deportivo Giovanni Manna, la dirección, el cuerpo técnico, el equipo y todo el Napoli se unen en torno a Romelu Lukaku en este momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su amado padre Roger", señalaron.