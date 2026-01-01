Eduardo Méndez alertó por la baja venta de abonos en Santa Fe pese al título de 2025

El inicio de la temporada 2026 encendió las alarmas en Independiente Santa Fe, no por lo deportivo, sino por la respuesta de su hinchada en las tribunas. A pocos días del arranque oficial del calendario y con el recuerdo aún fresco del título conseguido en el primer semestre de 2025, la venta de abonos no ha cumplido las expectativas de la dirigencia, una situación que genera inquietud en la administración del club bogotano.

El presidente del cuadro 'cardenal', Eduardo Méndez, expresó públicamente su preocupación por el bajo número de abonados registrados hasta el momento, una cifra que no corresponde con la condición del campeón de la Liga BetPlay I-2025 y con los compromisos internacionales que asumirá Santa Fe durante el 2026, entre ellos la Copa Libertadores y la Superliga.

Preocupación en Santa Fe por la baja respuesta de la hinchada

Desde la directiva reconocen que el ritmo de venta ha sido inferior al esperado, pese a que el club atraviesa uno de sus momentos deportivos más relevantes de los últimos años.

Méndez explicó en el programa El VBAR que la falta de apoyo en la compra de abonos impacta directamente en la estabilidad financiera de la institución, que depende en gran medida de los ingresos por taquilla para sostener la nómina de jugadores, el cuerpo técnico y la operación administrativa.

Hace 20 días que iniciamos la venta de abonos y llevamos 600, está demasiado bajo, comentó Méndez.

El dirigente señaló que, aunque entiende las inquietudes de algunos aficionados frente a los precios y a la estructura del plan de abonos, el club necesita una respuesta más sólida de su hinchada para poder proyectar el presupuesto del año. Por esta razón, la fecha límite para adquirir los abonos fue extendida, con la expectativa de que en los primeros días de enero se reactive el interés de los seguidores cardenales.

El impacto económico detrás de la venta de abonos de Santa Fe para 2026

La dirigencia ha insistido en que el respaldo del público no solo se mide en títulos, sino también en asistencia constante al estadio. Santa Fe afronta el reto de competir a nivel local e internacional, lo que implica mayores gastos en logística, refuerzos y mantenimiento de una plantilla competitiva.

Esperamos que la gente, en los primeros días de enero, reaccione y compre los abonos y con eso, seguir programando el presupuesto que tenemos y con el cual debemos respetar. Tenemos que cumplir con todas las obligaciones que adquiramos. dijo Méndez a Cablenoticias.

Méndez recordó que el club no puede comprometer recursos que no tenga garantizados y que la planificación financiera depende, en gran parte, de la respuesta de la afición.

Mientras el equipo se prepara para defender su título y asumir nuevos desafíos, la dirigencia hizo un llamado directo a la hinchada para acompañar el proyecto deportivo.