Exjugador de la Selección Colombia y exentrenador de Millonarios sufrió un infarto: esto se sabe de su salud

El entorno del fútbol colombiano se encuentra en alerta debido a que un reconocido exjugador y exentrenador tuvo un percance de salud.

Eduardo Retat, que tiene 77 años y como futbolista debutó en Independiente Santa Fe en 1968 y, posteriormente, pasó por Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y la Selección Colombia, fue hospitalizado tras sufrir un infarto.

El también exentrenador de Millonarios, Deportivo Cali, la Selección Colombia Sub-23, Unión Magdalena, Deportes Quíndio y entre otros equipos del Fútbol Profesional Colombiano, se encontraba en su casa, situada en Santa Marta, cuando presentó el problema cardíaco.

En consecuencia, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un hospital de primer nivel de Santa Marta. ¿Cuál es su estado de salud?

Este es el estado de salud de Eduardo Retat, el exjugador y exentrenador colombiano que sufrió un infarto

Jaime Pérez, el periodista y locutor colombiano, informó que Eduardo Retat logró ser trasladado a tiempo al hospital y que los especialistas le realizaron de inmediato un cateterismo.

"Los facultativos informaron que sufrió un infarto cardíaco por obstrucción arterial, pero que debido a la rápida intervención médica se encuentra estable", señaló el comunicador en su cuenta de X.

De esa manera, se ha seguido conociendo que la evolución de Eduardo Retat ha sido favorable, pero que tendrá que seguir siendo monitoreado constantemente en la entidad hospitalaria de primer nivel.

Así fue la trayectoria de Eduardo Retat como entrenador

Eduardo Retat debutó como entrenador en el 1980 y estuvo vigente en ese rol hasta el 2015.

Su trayectoria fue la siguiente: