CANAL RCN
Deportes

Exjugador de la Selección Colombia y exentrenador de Millonarios sufrió un infarto: esto se sabe de su salud

El extrenador se encontraba en su casa cuando tuvo el episodio cardíaco. ¿Qué han informado los especialistas?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entorno del fútbol colombiano se encuentra en alerta debido a que un reconocido exjugador y exentrenador tuvo un percance de salud.

Eduardo Retat, que tiene 77 años y como futbolista debutó en Independiente Santa Fe en 1968 y, posteriormente, pasó por Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y la Selección Colombia, fue hospitalizado tras sufrir un infarto.

Conmovedor: revelaron cómo fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo
RELACIONADO

Conmovedor: revelaron cómo fueron los últimos minutos de vida de Miguel Ángel Russo

El también exentrenador de Millonarios, Deportivo Cali, la Selección Colombia Sub-23, Unión Magdalena, Deportes Quíndio y entre otros equipos del Fútbol Profesional Colombiano, se encontraba en su casa, situada en Santa Marta, cuando presentó el problema cardíaco.

En consecuencia, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un hospital de primer nivel de Santa Marta. ¿Cuál es su estado de salud?

Este es el estado de salud de Eduardo Retat, el exjugador y exentrenador colombiano que sufrió un infarto

Jaime Pérez, el periodista y locutor colombiano, informó que Eduardo Retat logró ser trasladado a tiempo al hospital y que los especialistas le realizaron de inmediato un cateterismo.

"Los facultativos informaron que sufrió un infarto cardíaco por obstrucción arterial, pero que debido a la rápida intervención médica se encuentra estable", señaló el comunicador en su cuenta de X.

De esa manera, se ha seguido conociendo que la evolución de Eduardo Retat ha sido favorable, pero que tendrá que seguir siendo monitoreado constantemente en la entidad hospitalaria de primer nivel.

Así fue la trayectoria de Eduardo Retat como entrenador

Eduardo Retat debutó como entrenador en el 1980 y estuvo vigente en ese rol hasta el 2015.

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20
RELACIONADO

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Su trayectoria fue la siguiente:

  • Selección Colombia Sub-23 (1980).
  • Deportivo Cali (1983).
  • Unión Magdalena (1984 - 1985).
  • Millonarios (1986).
  • Unión Magdalena (1987).
  • Deportes Quindío (1988).
  • Sporting (1989).
  • Unión Magdalena (1990).
  • Millonarios (1991).
  • Deportivo Pereira (1992 - 1993).
  • Real Cartagena (1995).
  • Lanceros Boyacá (1995 - 1996).
  • Real Cartagena (1996).
  • Deportes Quindío (1997).
  • Cúcuta Deportivo (1998).
  • Deportivo Unicosta (1998).
  • Unión Magdalena (2000 - 2004).
  • Cúcuta Deportivo (2004 - 2005).
  • Unión Magdalena (2005 - 2006).
  • Atlético Bucaramanga (2007 - 2008).
  • Patriotas Boyacá (2009).
  • Unión Magdalena (2011).
  • Patriotas Boyacá (2012).
  • Unión Magdalena (2015).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Hijo de Miguel Ángel Russo marcó emocionante gol y se lo dedicó a su padre: no aguantó las lágrimas

Becas

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social

Millonarios

Millonarios anunció gran noticia de cara a últimos juegos del todos contra todos

Otras Noticias

Indígenas

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

La víctima fue citada por su pareja en una casa del barrio Los Alpes, en Ciudad Bolívar.

Nicolás Maduro

La inusual propuesta que el régimen de Maduro le habría hecho a Estados Unidos para acabar la tensión

Los detalles de la propuesta fueron revelados por The New York Times. ¿En qué consistió?

Artistas

Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la familia de una reconocida actriz

Finanzas personales

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?