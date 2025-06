Nacional jugará contra Millonarios sin cuatro titulares: ¡nueva baja para el verdolaga!

Atlético Nacional sigue acumulando dificultades en la antesala del superclásico del fútbol colombiano. Este jueves, el equipo paisa enfrentará a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Sin embargo, no lo hará con equipo completo: a las conocidas ausencias por convocatoria a la Selección Colombia, se suma ahora una baja inesperada de último momento.

Edwin Cardona, uno de los jugadores más experimentados y talentosos del plantel, no estará disponible para el crucial duelo en Bogotá. Desde Medellín trascendió que el mediocampista no hizo parte del grupo de viajeros hacia la capital del país, aunque las razones aún no han sido confirmadas por el club.

Se desconoce si su ausencia obedece a una molestia física, alguna situación personal o una decisión técnica, lo que genera incertidumbre entre los hinchas verdolagas.

La ausencia de Cardona se suma a las ya anunciadas de David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, quienes fueron llamados por el técnico Néstor Lorenzo para integrar el grupo de la selección nacional que se prepara para la doble jornada de eliminatorias. De esta manera, el conjunto antioqueño afrontará el clásico sin cuatro piezas fundamentales en su esquema.

Un clásico con presión para los verdolagas

La situación no es menor para Nacional, que llega con la presión de sumar puntos luego del empate en casa frente a Once Caldas en la primera fecha del cuadrangular. En un El Campín que seguramente estará colmado de aficionados azules, el cuadro dirigido por Javier Gandolfi deberá reinventarse para competir sin varias de sus principales figuras.

El superclásico frente a Millonarios no solo representa una batalla por la supremacía histórica del fútbol colombiano, sino también una oportunidad crucial para no ceder terreno en la lucha por llegar a la final. Sin Cardona y otras figuras, Nacional está obligado a mostrar carácter, jerarquía y solidez colectiva para salir bien librado de una plaza que históricamente le ha resultado difícil.