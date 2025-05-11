Egan Bernal denunció la desaparición de una valiosa bicicleta: con ella ganó el Tour de Francia

El ciclista colombiano Egan Bernal informó la desaparición de una de sus bicicletas más valiosas: con la que se coronó campeón del Tour de Francia 2019. El hecho se conoció el 5 de noviembre de 2025, cuando se publicó el video en la cuenta de X de Antena 2.

En la grabación, Bernal explicó que ya se están revisando las cámaras de seguridad para determinar qué sucedió.

Imagínense que mi bicicleta desapareció, así que estamos mirando cámaras, averiguando qué fue lo que pasó. Ojalá se pueda esclarecer rápidamente.

Una bicicleta de alto valor económico y simbólico

La bicicleta en cuestión es una Pinarello Dogma F12 personalizada y pintada de amarillo en honor a su victoria en el Tour. Este modelo tiene un valor comercial aproximado de 3.100 dólares solo por el cuadro, y una versión totalmente equipada puede alcanzar entre 6.000 y 10.000 dólares, según los componentes y accesorios.

En el caso de Bernal, su valor histórico y sentimental es aún mayor, al tratarse del símbolo de su consagración en el máximo escenario mundial del ciclismo.

Reacciones y comentarios en redes sociales

El anuncio del ciclista generó reacciones divididas en la red social X. Algunos usuarios expresaron dudas sobre la situación y mencionaron que el mensaje podía tener otros fines. Uno de los comentarios más destacados fue:

¿Por qué será que algo me dice que es campaña publicitaria? No da detalles, la forma en que muestra el video, la risa que casi se le sale al final…

Otro usuario agregó que el ciclista “no dice literal que se la robaron”, lo que alimentó las interpretaciones entre sus seguidores.

Actualmente, Bernal se encuentra en Colombia preparando el Gran Fondo de Egan, una competencia ciclística que se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2025.