¡Ilusión! Mentor de Egan Bernal dice que "está al 100 %" para el Tour de Francia

Faltan 18 días de carrera para que acabe el Tour de Francia 2023 y ya hay un ganador: Egan Bernal. Independiente del resultado, y como lo ha dicho él en varias oportunidades, el triunfo más grande es estar corriendo la competencia más exigente e importante del ciclismo mundial cuando hace año y medio estaba postrado en una cama sin saber si iba a seguir viviendo. En ese momento, volver a correr era lo menos importante de todo.

El milagro. Después de más de un mes en la clínica, Egan empezó a dar pequeños pasos hacia su recuperación sobrenatural. Primero fue un asombro verlo caminando, luego hacerlo por sus propios medios y unas semanas después, verlo montado en una bicicleta. Ya salir a la carretera era un tema para hablar en un futuro lejano y se veía utópico, pero en tiempo récord lo logró y terminó el 2022 corriendo en Europa.

Desde finales del año pasado y durante lo corrido de este 2023, el bogotano y el Ineos se habían planteado un objetivo concreto: el Tour de Francia. Parecía imposible y más después de las caídas que sufrió a principio de temporada que lo obligaron a estar por fuera de las carreteras por dos meses, pero una vez más Egan se sobrepuso a la adversidad y acá está.

En la previa existía nerviosismo, ni él mismo sabía para qué está en la 'Grande Boucle', pero como fiel creyente que es, dijo que iba a confiar en lo que las piernas le dieran y para ello iba a ser fundamental la primera semana de carrera. Apenas han pasado tres etapas y el inicio es inmejorable, pero en una competencia de tres semanas todavía es irresponsable sacar una conclusión concreta de lo que será el final, pues recién a partir de la segunda semana es que los favoritos se arriesgarán para explotar y sacar diferencia en la clasificación general.

El talento sobrenatural que está demostrando para recuperarse de un choque de 62 kilómetros por hora en bicicleta contra la parte trasera de un bus, es el mismo que mostró cuando joven para erigirse como una promesa de época en el ciclismo mundial.

Giovanni Ellena, el padre de Egan Bernal en el ciclismo

A los 19 años, con las piernas temblando y la boca abierta por conocer las imponentes montañas, Egan Bernal llegó por primera vez a Europa para terminar su proceso de formación y comenzar de una vez su camino profesional con el Androni. Allí lo recibió Giovanni Ellena, un reconocido director deportivo italiano, cuya especialidad es cazar jóvenes talentos para pulirlos y llevarlos a la élite.

Muy pocos conocen a Egan como Giovanni Ellena, quien en diálogo con NoticiasRCN.com, habló de sus verdaderos objetivos para el Tour de Francia. Lejos de dar un vaticinio concreto, aseguró que la mayor victoria es que esté de nuevo encima de una bicicleta a nivel profesional y corriendo una 'Grande Bocule', algo que catalogó de milagroso por el pronóstico normal que sucede en accidentes como el que tuvo el bogotano hace año y medio.

"Pienso que ya es un milagro verlo montando en la bici. Una persona normal se quedaba en la cama por toda la vida. Ya es un ejemplo por todos, como cuando Greg Lemond empezó después de su problema. Todo lo que llegue de aquí en adelante es un ejemplo más que la cabeza es más importante que el destino", dijo, comparando con el caso de Lemond, exciclista estadounidense campeón del Tour de Francia tres veces. Dos de ellas fueron después de recuperarse de un disparo de escopeta que recibió en la espalda y que por poco lo mata.

¿Para qué está Egan Bernal en el Tour de Francia 2023?

Ellena confesó no conocer los objetivos de Bernal para el Tour, pero afirmó que el Ineos no es un equipo que va a esta carrera a especular, sino a ganar, y si tiene al colombiano como una de sus figuras, es porque en la preparación demostró estar al tope de su forma física para resistir una exigencia como esta. Además, no se atrevió a darlo como gregario, sino que correrá acorde a lo que le responda el cuerpo.

"No he hablado con Egan últimamente, pero creo que si va a correr el Tour de Francia es porque está al 100 % de la que puede ser su condición y un equipo como Ineos no va al Tour con gente que no está apta. Pienso que será libre. Egan es una persona creyente y si no está en buena condición y debe trabajar por otros, lo hace de una", apuntó.

En anteriores oportunidades, Giovanni Ellena ha dicho que nunca en su vida verá un talento igual al de Egan Bernal desde tan joven. Más allá de lo deportivo, ambos compartieron una vida juntos durante un año en el Androni, pues el colombiano, al igual que otros ciclistas jóvenes que llegaron en ese momento, vivieron con Ellena para hacer más amable su adaptación al ciclismo de élite.

"Egan sabe que la verdadera vida es otra cosa"

Anécdotas que vivieron juntos, muchas, pero de todo, Giovanni destaca de Egan "la capacidad de vivir el ciclismo a tope y también saber que la verdadera vida es otra cosa". Sin duda, un superdotado en todos los aspectos de la vida.