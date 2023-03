Egan Bernal aterriza a sus seguidores: "Estoy lejos de disputar título en Vuelta a Cataluña"

La Vuelta a Cataluña comenzó este lunes con un frenético final en el sprint entre Primoz Roglic y Remco Evenepoel en la primera etapa. El esloveno ganó por poca diferencia y arranca defendiendo el rótulo de gran favorito.

Aparte de la carrera por el título, los focos estarán puestos sobre Egan Bernal, cuyo estado de forma es una total incógnita. Su regreso a la élite se dará este 2023 después del accidente que sufrió el año pasado, pero esa meta se vio truncada con la lesión de rodilla que padeció durante la Vuelta a San Juan a finales de enero.

Egan Bernal y sus aspiraciones en la Vuelta a Cataluña

Ahora, el bogotano espera probarse a sí mismo en la Vuelta a Cataluña y así determinar para que está esta temporada. En diálogo con Eurosport antes de iniciar la etapa de este lunes, reconoció que no será fácil volver a su mejor nivel tan rápido y que aunque se siente bien, no hay forma de que figure en los primeros puestos de la clasificación general.

"Muy bien, súper contento de estar acá. Vamos a ver cómo nos va, evolucionar en el día a día. Salir de la carrera con buenas sensaciones sería lo ideal", dijo.

Sobre sus aspiraciones en la carrera, expresó que "estoy lejos de disputar esta semana. Paré tres semanas después de Argentina y solo he montado un par de semanas, por más que quiera no voy a estar bien, hay que ser realista. La idea es salir con mejores sensaciones, la temporada es larga y quedan muchas carreras. Lo importante sería apuntar a las otras".

"Quería iniciar con carrera World Tour"

Aunque sabe que no peleará título, Egan Bernal manifestó que estar en una carrera del calibre de la Vuelta a Cataluña lo ayudará a retomar un nivel alto de competencia rápido y más después de haberse perdido el inicio del calendario por el golpe en la rodilla que sufrió en la Vuelta a San Juan.

"Me gusta esta carrera, la he hecho dos veces, la conozco. Quería iniciar de una con una carrera Wold Tour para ver cómo eran las sensaciones. Una carrera de siete días me servía para meterle días de carrera al cuerpo y va a estar bien, vamos a ver la progresión", concluyó.

Bernal cruzó la meta en el puesto 32 en la primera etapa de la ronda catalana. El mejor colombiano fue Esteban Chaves, que terminó en la casilla 17, seguido de Rigoberto Urán (21).