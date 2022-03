¡No aguantó! Egan Bernal se desahogó hablando sobre las próximas elecciones presidenciales

El ciclista colombiano, Egan Bernal, es uno de los deportistas que está muy activo en las redes sociales, teniendo en cuenta que es una de las personas más influenciadoras en el deporte colombiano, por tal motivo, el zipaquereño dio a conocer su punto de vista a los diferentes debates que se presentan entre los candidatos a la presidencia de Colombia.

Desde el domingo, el colombiano ha dejado ver su interés por los próximos gobernantes de Colombia, teniendo en cuenta que, que el día domingo dejó ver el certificado electoral, dándole un ejemplo a todos los ciudadanos que no se acercaron a ejercer su derecho al voto.

Ahora, en las últimas horas, Egan Bernal dio a conocer su opinión, sobre algunos comentarios que le realizaron en su cuenta de Twitter, al momento de recomendar uno de los debates que realizaron algunos los medios de comunicación. En el mensaje, el colombiano aclaró que no es ajeno a la situación que vive su país, además de aclarar que puede opinar de cualquier otro tema que no sea relacionado con el deporte.

“Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, ¿se imaginan dijera todo lo que opino?", agregó el ciclista en sus redes sociales.

¿Cuándo volverá a competir Egan Bernal?

Luego de su accidente son muchas las especulaciones de su regreso a las grandes competencias del ciclismo, por tal motivo, su equipo, el Team Ineos, emitió un comunicado informado que no tienen ningún afán para que el colombiano regrese a la competencia, dando como prioridad la recuperación del zipaquereño.

Lo que, si se puede asegurar, es que la recuperación que está llevando Egan Bernal ha sido muy satisfactoria, ya que, ha tenido un gran avance, dejando sorprendidos a todos los médicos y miembros de su equipo.