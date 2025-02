Egan Bernal reaparece y da primera señal de recuperación tras fuerte caída

El pasado lunes, el colombiano Egan Bernal volvió a encender las alarmas luego de sufrir una fuerte caída en la Clásica Jaén, la cual le causó una rotura de clavícula, informó su equipo, el Ineos, en un comunicado.

"Egan Bernal ha sido diagnosticado con una fractura de clavícula tras sufrir un accidente en el tramo final de la Clásica Jaén", aseguraron en el equipo británico.

Tras el siniestro, Egan se pronunció, y mostró su tristeza por este infortunio. "Me sentí muy fuerte, y aunque obviamente estoy triste por haberme caído, la forma en que me sentí durante la carrera me da mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro", dijo.

Egan Bernal da visos de recuperación

Tras la caída, el colombiano se ha mostrado optimista en su recuperación, tanto así, que incluso ha dado visos de lo que podría ser una recuperación rápida.

En videos publicados en redes sociales, el cafetero ha evidenciado movilidad en sus hombros, dejando ver que podría regresar al circuito menos de lo esperado.

"Héctor Lavoe, Bernal Atacóe, se cayóe, se levantóe y sobre todo se Motivóe. Nos vemos pronto", dijo.