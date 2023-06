¿Llegará el primero del año? Egan sigue firme en el Dauphiné y se ilusiona para el Tour

Luego de no haber corrido el Tour de Noruega hace un par de semanas para no arriesgar en lo físico luego de una caída días antes en el Tour de Hungría, Egan Bernal volvió al ruedo en el siempre exigente y importante Critérium del Dauphiné.

La carrera de ocho etapas sirve como preámbulo para el Tour de Francia, que se correrá entre el 1 y el 23 de julio y que es el objetivo principal que Bernal se tiene trazado para confirmar su renacer deportivo luego del durísimo accidente que sufrió hace más de un año.

El arranque de Egan en el Dauphiné ha sido emocionante. En los dos primeros días ha terminado dentro de los primeros 30 lugares, pero a muy poco tiempo del líder de la jornada. De hecho, a hoy está en la casilla 13 de la clasificación general a tan solo 10 segundos de distancia del parcial líder Christophe Laporte.

Egan Bernal no se afana para el Tour de Francia

A pesar de esto, el bogotano tiene muy claro cuál sería su rol y su objetivo en el Tour de Francia si llega a correrlo. Principalmente sería para probarse a sí mismo y saber para qué está en su carrera luego del accidente, y por eso su papel en el Ineos sería gregario. Tan claro tiene Egan eso, que así lo confesó en unas declaraciones este lunes luego de la segunda etapa del Critérium del Dauphiné.

“Porque si no estás seguro de estar bien, es la peor carrera. Quiero estar allí, pero no a toda costa. Me estoy centrando en el Dauphiné de vez en cuando y luego tomaremos una decisión”, expresó.

Más de la segunda etapa del Dauphiné

El francés Julian Alaphilippe ganó al esprint al ecuatoriano Richard Carapaz la segunda etapa del Critérium del Dauphiné el lunes, en Chaise-Dieu, donde Christophe Laporte mantuvo el maillot amarillo de líder.

A menos de un mes del Tour de Francia (1 al 23 de julio), el exdoble campeón del mundo resurgió en el último momento para lograr su segunda victoria de la temporada, al imponerse al pelotón en la última recta de la jornada.

En un final exigente, en ligera subida, Carapaz lanzó el esprint a 300 metros de la pancarta, pero Alaphilippe remontó en el último momento para superar al vigente campeón olímpico. Tercero fue el eritreo Natnael Tesfatsion y cuarto entró Laporte, que había ganado la primera jornada y que mantiene el maillot de líder con el mismo tiempo que Alaphilippe, pero con mejores clasificaciones en meta. Carapaz es tercero en la general a cuatro segundos.

"Los últimos meses han sido largos, pero supe mantenerme paciente y trabajar duro. Después, hace falta ganar. Está hecho y sienta bien", comentó Alaphillipe, de la formación Soudal Quick-Step, tras lograr su tercera victoria en el Dauphiné.

El final de etapa fue complicado para la mayoría de los velocistas tras la última subida de la jornada. "Tenía buenas piernas, vi a todo el mundo a fondo y lo di todo en el buen momento", valoró el francés.

Logró superar a Laporte, ayudado durante la jornada por el danés Jonas Vingegaard, su compañero en Jumbo-Visma. La jornada no fue positiva para la formación, que sufrió la caída de Steven Kruijswijk, uno de los escuderos con los que cuenta el danés de cara al Tour de Francia. "Por lo que sé, parece que lo que tiene es grave. Sus opciones de participar en el Tour desaparecen", lamentó Laporte.

Este es un duro golpe para Vingegaard, quien en la mañana del lunes insistió en tener prudencia en este Dauphiné con la mirada puesta en la Grande Boucle, que considera la "prioridad absoluta".

Así va la clasificación general del Critérium del Dauphiné