No todo está perdido: Egan Bernal se fracturó la clavícula en 2019 y ganó el Tour de Francia

El lunes pasado, Egan Bernal sufrió una dura caída en los kilómetros finales de la Clásica Jaén Paraíso Interior y se fracturó la clavícula. El 'Niño de Oro' se mostró bastante optimista a pesar del revés físico y señaló que "la temporada es muy larga". En 2019 fue diagnosticado con la misma lesión y terminó ganando el Tour de Francia.

Hace seis años, más precisamente el 4 de mayo de 2019, Bernal se cayó durante una práctica de cara al Giro de Italia. El líder del INEOS Grenadiers tuvo que renunciar a la 'corsa rosa' por lo cual le cedió la batuta a Chris Froome. El 'escarabajo' centró sus esfuerzos en llegar a la 'Grande Boucle', la cual terminó conquistando para convertirse en el primer corredor latinoamericano en proclamarse en París.

Bernal Gómez se alejó de las carreteras por 72 días. Logró llegar al Tour de Suiza, en el cual brindó una auténtica exhibición, ganando la clasificación general tras superar a Rohan Dennis y Patrick Konrad. Posteriormente encaró la ronda francesa, la cual ganó sin levantar los brazos en alguna de las 21 fracciones.

Egan Bernal podría apuntarle al Giro de Italia 2025

A pesar de que está en una situación adversa, el 'Cóndor de Zipaquirá' podría llegar a la jornada inagural del Giro, que siempre fue su objetivo para este 2025. "Esta situación, aunque perturbadora, no es tan grave y Bernal aún tiene más de 70 días antes del inicio del Giro de Italia en Albania el 9 de mayo. El ex ganador del Giro y del Tour tiene mucho tiempo para recuperar su salud y, dada su forma al comienzo de la temporada, claramente tiene una base sólida desde la cual construir.", señaló Daniel Benson.

Egan Bernal está optimista de cara al 2025

"La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga. Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que sólo queda seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto", aseguró el corredor colombiano en unas declaraciones recogidas por la formación británica.