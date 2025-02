Ineos confirmó lo peor para Egan Bernal: parte médico oficial del zipaquireño

El Team Ineos confirmó la noticia que ya se venía rumoreando alrededor del estado de salud del pedalista colombiano Egan Bernal, quien luego de coronarse campeón de los Nacionales de Ruta 2025, en la prueba élite, viajó a territorio europeo y este lunes 17 de febrero sufrió una lamentable caída en competencia, la cual lo tendrá seguramente durante un par de meses por fuera de las carreteras del mundo.

Egan Bernal se fracturó la clavícula

De manera oficial, el Team Ineos anunció en las últimas horas la grave lesión que sufrió le pedalista zipaquireño, quien luego de realizarle algunos exámenes, presentó rotura de clavícula.

“Tras una evaluación exhaustiva en el hospital esta tarde después de su accidente en #ClasicaJaen, a Egan le han diagnosticado una fractura de clavícula.

Permanecerá bajo el cuidado experto de nuestro equipo médico y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras”, escribieron desde el Team Ineos.

El colombiano Egan Bernal sufrió una caída este lunes en la Clásica Jaén que le causó una rotura de clavícula, informó su equipo, el Ineos, en un comunicado en su página de internet.

Parte oficial de Egan Bernal

Bernal, flamante campeón de Colombia en ruta y contrarreloj, estrenaba el maillot con los colores de su país. "Estaba muy feliz de empezar a competir de nuevo en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato", declaró Bernal tras recibir el alta del hospital.

Antes del accidente se le vio activo y junto a los mejores en la prueba disputada en la provincia andaluza, en el sur de España.

"La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentía muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga", prosiguió el corredor 'cafetero' de 28 años.

El ganador del Tour de Francia en 2019 remarcó que ha tenido buenas sensaciones en sus primeras pruebas de la temporada: "Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que solo tengo que seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto".

Bernal, ganador también del Giro de Italia en 2021, vivió un grave accidente en un entrenamiento en Colombia, el 24 de enero de 2022, cuando chocó a 62 km por hora contra la parte trasera de un autobús detenido.

La Clásica de Jaén deja así un sabor agridulce para el Ineos, que vio cómo su corredor Michal Kwiatkowski se hacía con la victoria.