Nairo Quintana lanza llamado tras su retiro: “Nos podemos quedar sin ciclismo”

Nairo Quintana cerró oficialmente su etapa como ciclista profesional después de una carrera que estuvo marcada por momentos que transformaron no solo su vida, sino que también el ciclismo en Colombia.

El boyacense habló con Mañana Express del Canal RCN y aseguró que extrañará muchas de las experiencias que le entregó el deporte, aunque señaló que entiende su retiro como parte de los ciclos de la vida. Quintana explicó que desde hace dos años, junto con su familia, habían tomado la decisión de planificar sus últimas temporadas para terminar su carrera manteniendo un buen nivel deportivo.

¿Cuál fue el momento más importante de la carrera de Nairo Quintana?

Al recordar los momentos que marcaron su trayectoria, Nairo Quintana destacó especialmente el 20 de julio de 2013, cuando ganó su primera carrera en el Tour de Francia. Señaló que esa fecha representa un punto determinante en su consolidación como ciclista y en la historia del ciclismo colombiano y latinoamericano.

Un 20 de julio cuando se consolida Nairo como ciclista y le cambiaba también la historia a este deporte aquí en Colombia y en Latinoamérica.

El colombiano también recordó que durante sus últimos años tuvo la oportunidad de mantener un buen nivel competitivo y señaló que este año consiguió ganar su última carrera, resultado que describió como una emoción muy grande.

¿Qué hará Nairo Quintana después de retirarse del ciclismo profesional?

Aunque dejó el profesionalismo, Quintana dejó claro que continuará vinculado al ciclismo y que tiene varios proyectos por delante. Uno de ellos es el Nairo Fest, evento que se realizará en Cartagena y que contempla recorridos por diferentes rutas de Bolívar.

El ciclista explicó que estos proyectos también buscan contribuir a la actividad deportiva y a la economía de diferentes departamentos del país. Además, mencionó como uno de sus objetivos dejar una huella y ayudar a las nuevas generaciones de corredores.

Precisamente, sobre el futuro del ciclismo colombiano, Quintana fue contundente al señalar que existe talento, pero hace falta inversión. Según explicó, el país cuenta con material humano para competir, aunque considera necesario promover proyectos, impulsar a los jóvenes y permitir que lleguen desde edades más tempranas al ciclismo europeo.

El corredor también advirtió que esta discusión no es nueva y que durante más de una década se ha hablado de la necesidad de preparar el relevo generacional. Para Quintana, los resultados de la generación dorada no deben convertirse únicamente en un recuerdo y es necesario trabajar en la formación de los próximos corredores.

Ha habido crisis y crisis sobre crisis. Hoy los que tenemos representantes son buenos corredores, esperamos que sigan creciendo y que sean muy relevantes, pero claramente que el trabajo no se ha hecho y tenemos que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar sin ciclismo.

¿Habrá despedida para Nairo Quintana?

La despedida de Nairo Quintana también tendrá la presencia de importantes figuras del ciclismo internacional y colombiano. El propio corredor confirmó la participación de Chris Froome, Alberto Contador, Joaquim Rodríguez, Samuel Sánchez, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Óscar Sevilla, entre otros invitados.

Además, Quintana confirmó que el cierre del evento contará con la participación del cantante Carlos Vives, quien, de acuerdo con sus palabras, ha sido admirador del ciclismo.