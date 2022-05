Mamá de Egan Bernal superó su primera quimio por cáncer de seno

Hace diez días la madre del ciclista colombiano Egan Bernal, Flor Marina Gómez, dio a conocer que su médico le informó que fue diagnosticada con cáncer de mama etapa dos.

La mamá del pedalista notificó a sus seguidores de la fuerte noticia mediante sus redes sociales, en donde publicó un video con palabras de fortaleza, las que tuvieron un tono convincente de que vencerá esta enfermedad con el apoyo de su familia.

Diez días después, Flor Marina informó que ha superado su primera quimio y así lo dio a conocer en sus redes sociales con un video.

“La recibo con gratitud, con fé y con la mejor energía de que todo saldrá bien, que cada gota que recibo será una gota de vida”

Además, la mamá de Egan Bernal dejó claro lo siguiente:

¡Se que estoy en buenas manos y confío en mi proceso!

En el cierre del mensaje que acompañó el video, Flor Marina Gómez se mostró positiva en este proceso que está llevando.

“Hoy me dijeron que poco a poco me sentiré débil, tendré la piel deshidratada, se me caerá el cabello, las cejas y pestañas. ¿Pero saben? Todo eso son cosas superficiales que en algún momento volverán, mi prioridad es estar sana y tener vitalidad”

Egan Bernal pedía por su mamá tras su primera quimio

Previo al proceso que se llevó a cabo Flor Marina, el ciclista colombiano publicaba un mensaje en sus redes sociales, enviándole todas sus fuerzas y también pidiendo por todas las personas que sufren de este cáncer.

“Mi Mamá hoy inicia su primera Quimioterapia en la clínica el country después de que le descubrieron Cáncer de Seno hace un tiempo. Ella también es una guerrera. Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza”

Mi Mamá hoy inicia su primera Quimioterapia en la clínica el country después de que le descubrieron Cáncer de Seno hace un tiempo. Ella también es una guerrera. Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 20, 2022

