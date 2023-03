Egan Bernal sufrió aparatosa caída y abandonó la Vuelta a Cataluña

Egan Bernal ha sido víctima una vez más de los lamentables accidentes en el ciclismo y este sábado 25 de marzo tuvo que abandonar la Vuelta a Cataluña luego que cayera a falta de 90 kilómetros para coronar la sexta etapa de la carrera que se disputó en Barcelona.

Bernal ha sufrido numerosas e importantes caídas a lo largo de los últimos meses de su carrera profesional. La más grave sin lugar a dudas se registró en enero del 2022 cuando chocó a una gran velocidad contra un bus intermunicipal en el departamento de Cundinamarca cuando entrenaba con miras a la temporada de aquel año.

El pedalista zipaquireño vivió difíciles días y tuvo en riesgo no poder volver a subirse a una bicicleta, pero gracias a su fantástica recuperación, el colombiano no solo pudo montarse nuevamente a su ‘caballito de acero’, sino que regresó a la competición de alto nivel en Europa.

Egan sufrió una lesión en su rodilla izquierda en la Vuelta a San Juan (Argentina) hace algunas semanas, tuvo que recuperarse una vez más y regresó a la competencia en Cataluña, pero este sábado sufrió una aparatosa caída que lo deja por fuera de la carrera.

"Egan fue llevado a un hospital local después de abandonar la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña, donde las imágenes no mostraron signos de fracturas", compartió el equipo Ineos en un comunicado.

Unfortunately, @EganBernal has abandoned #VoltaCatalunya102 after a crash on stage 5.



An update will be provided in due course. pic.twitter.com/Y7m7LwT1U5