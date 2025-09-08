CANAL RCN
Egan Bernal firma espectacular cierre en la Vuelta a Burgos 2025 y así quedó en la clasificación general

El colombiano fue el mejor de los nuestros en la competencia ciclística.

Egan Bernal
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
11:32 a. m.
Este sábado 9 de agosto, la Vuelta a Burgos tuvo un emocionante final con el desarrollo de la quinta y última etapa, la cual dejó como campeón al mexicano, Isaac Del Toro, corredor del UAE que se ha convertido en la gran sensación.

En este último día de competencia en suelo ibérico, el colombiano Egan Bernal también fue uno de los más destacados, pues logró escalar varias casillas en la general y cerró en el top 10.

🔴EN VIVO🔴 Etapa 9 de Vuelta a Colombia 2025, hoy sábado 9 de agosto

En el ascenso final de la etapa, Egan se destacó y con buen ritmo logró terminar en el sexto lugar, perdiendo 36 segundos con el ganador Ciccone.

En cuanto a la general, Egan paso de estar décimo a sexto, cediendo solo 59 segundos con Del Toro, campeón de la competencia.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta Burgos

1- Isaac del Toro - UAE Team Emirates - 19h 46′48′'.

2. Lorenzo Fortunato - XDS Astana - a +19′'.

3. Léo Bisiaux - Decathlon AG2R La Mondiale - +25′'.

6. Egan Bernal - Ineos Grenadiers - +59′'.

15. Diego Pescador - Movistar Team - +2′35′'

21. Esteban Chaves - EF Education EasyPost - +3′57′'.

26. Brandon Rivera - Ineos Grenadiers - +6′09′'.

34. Germán Darío Gómez - Polti VisitMalta - +8′43′'.

