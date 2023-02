Sorpresa en los Nacionales de Ruta: Egan y “Rigo” no competirán

Este jueves arrancaron los Campeonatos Nacionales de Ruta con la realización de las pruebas contrarreloj en las categorías élite y Sub-23, de las ramas masculina y femenina, en las que Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) y Lina Marcela Hernández (Pacto por el Deporte) buscaban revalidar su título nacional en esta modalidad.

Sin embargo, 'Supermán' López (Team Medellín) sorprendió a Martínez y se quedó con el oro de los Nacionales Ruta 2023 en esta modalidad, en la que Lina Hernández en la rama femenina repitió título.

La mañana continuó con la sorpresiva noticia de que Egan Bernal no correrá la prueba de ruta este domingo en Bucaramanga. El de Zipaquirá le había confirmado el miércoles a NoticiasRCN.com que seguía con “mucho dolor” en su rodilla derecha, en donde se golpeó fuertemente luego de una caída en la primera jornada de la Vuelta a San Juan (Argentina) la semana pasada.

Egan decidió primero no hacer parte del grupo de corredores que participó este jueves en la crono de los Nacionales y que fue ganada por Miguel Ángel López, pero la molestia persistió y, para no correr riesgos, decidió en la mañana de este jueves, junto al Ineos, no estar tampoco en la prueba de ruta el próximo domingo.

Ahora Egan Bernal se concentrará en recuperarse satisfactoriamente y sin afanes para los siguientes compromisos en el calendario. Si los tiempos alcanzan, su siguiente salida sería la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, del 15 al 19 de febrero en España.

Aunque no corrió, Egan sí hizo presencia en la prueba de contrarreloj individual que dio apertura a los Nacionales de Ruta en Bucaramanga este jueves, pues fue el invitado de honor para la ceremonia de premiación de cada categoría y fue el encargado de entregar el ‘maillot’ blanco con la bandera colombiana en el pecho a cada uno de los cuatro campeones del día.

Otro histórico ciclista colombiano que se bajó de la competencia es el antioqueño Rigoberto Urán, quien tiene un virus respiratorio y no se siente en condiciones de luchar por medallas.