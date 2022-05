Egan explotó contra Rodolfo Hernández por burla hacia Fico

Durante las últimas semanas el nombre de Egan Bernal ha estado bastante involucrado en la política colombiana luego de que el pedalista zipaquireño opinara acerca de algunas propuestas de los candidatos presidenciales y más aún después de que este miércoles decidiera compartir públicamente su deseo de que Federico Gutiérrez llegue a la Casa de Nariño.

A falta de diez días para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia, el campeón del Tour de Francia 2019 parece estar muy interesado en quién logre subirse al máximo mandatario del país, por lo que cada hecho importante lleva su comentario en redes sociales.

Broma de Rodolfo hacia Fico

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, es uno de los aspirantes que más ha subido en las encuestas durante las últimas semanas y sueña con poder llegar a segunda vuelta.

De acuerdo con las cifras que han entregado las últimas encuestas publicadas, Gustavo Petro lidera la intención de voto y el segundo lugar está en poder de Federico Gutiérrez, sin embargo, el ingeniero se ha ido acercando al antioqueño por lo que decidió compartir un meme en tono de broma hacia Fico Gutiérrez.

Aprovechando una escena histórica en la televisión colombiana de la novela Betty la Fea, Rodolfo publicó una imagen en la que se ve a Fico lamentándose por el acercamiento que ha tenido el ingeniero en las encuestas.

Reacción de Egan Bernal

La imagen empezó a rondar por las redes sociales y aunque varios lo tomaron en tono de broma, a otros muchos no les gustó que un aspirante a la Presidencia decidiera manifestarse de esta manera de burla y entre ellos está Egan Bernal, quien señaló “esto no es de un presidente y todos lo sabemos”.

Es en serio?

Esto no es de un presidente, y todos lo sabemos. https://t.co/B7MRZNAY1M — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 19, 2022

Nuevamente su comentario generó todo tipo de reacciones y la de Rodolfo Hernández no se hizo esperar, quien aprovechó para invitarlo a su campaña, no sin antes decirle que era simple humor lo que había sucedido: “Mi querido Egan, lo invito a que se suba en la RodolfoNeta, aquí no solo hay buen humor, hay buenas prácticas y no hay gavilla”, escribió.