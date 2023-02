El ciclista colombiano Einer Rubio ganó la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes

El ciclista colombiano Einer Rubio ganó la tercera etapa del UAE Tour 2023, en un final emocionante, en donde sacó sus dotes de escalador y venció con autoridad en esta competencia en un recorrido de 185 kilómetros.

Rubio, del equipo Movistar se convirtió en el segundo colombiano en ganar etapa en esta carrera.

“Es mi primera victoria profesional, la verdad es que es increíble. En los años anteriores pasé muchas cosas que me perjudicaron muchísimo. Ahora, estoy en gran forma. Mi equipo me ha traído como un rey en la ascensión. He llegado a pie de puerto y quería probar desde abajo, venía con muchas fuerzas. Ganar aquí es increíble”, mencionó en entrevista Einer Rubio.

Einer Rubio, nacido en Chíquiza, Boyacá lanzó su ataque a falta de unos 10 kilómetros y aguantó en solitario para cruzar victorioso sobre la línea de meta con un tiempo de 4 horas, 51 minutos y 24 segundos.

El colombiano le aguantó el ritmo a los rivales favoritos y les tomó ventaja de 14 segundos al segundo, Remco Evenepoel, actual líder de la clasificación general.

“La táctica de hoy era aguantar a rueda hasta más adelante, pero tenía mucha fuerza, mis compañeros estaban conmigo, tenía que probar y se nos ha dado el día de hoy. En los últimos kilómetros siempre tenía la incertidumbre de que venían por mí, pero tenía fuerza. He aguantado muy bien y me ha dado para ganar”.

“Para mí es algo muy especial para mi carrera deportiva. Esto va para mí, para mi familia y para Colombia. Yo creo que ahora seguiremos por el camino correcto, trabajando duro para mantener esta línea. Hoy además es mi cumpleaños, qué regalo más grande que este.", dijo el ciclista al finalizar la carrera.

La carrera árabe continuará este jueves con la disputa de la cuarta etapa, una fracción de 174 kilómetros con salida en Al Shindagha y final en Dubai Harbour.