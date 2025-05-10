CANAL RCN
Deportes

El 'Cucho' Hernández se la pone difícil a Lorenzo: cuarto gol consecutivo en La Liga con Real Betis

El delantero pereirano también se reporta con goles previo a unirse a la convocatoria de la Selección Colombia.

Cucho Hernández Real Betis
FOTO: Real Betis

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
04:59 p. m.
Los delanteros colombianos pasan por un gran momento en el fútbol internacional. Mientras que Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba se reportaron con goles en las ligas de Portugal y Rusia, respectivamente, el pereirano Juan Camilo Hernández demuestra que es uno de los que mejor está.

El 'Cucho' volvió a marcar este domingo 5 de octubre en la victoria de Real Betis ante el RCD Espanyol, llegando a su cuarta anotación en la temporada en la primera división del fútbol español. Son cuatro goles, todos en partidos consecutivos.

¿Cuántos goles lleva el 'Cucho' Hernández en España?

Vistiendo la camiseta de Real Betis, club al que llegó tras su fructífero paso por la MLS, Hernández ha marcado un total de 9 goles. Entre tanto, con Getafe y Mallorca entre 2019 y 2021, apenas pudo marcar 7 tantos en la primera división española.

Su mejor versión en España se vio durante sus primeras temporadas, cuando jugó en el SD Huesca. En segunda marcó 16 goles en 35 partidos que sirvieron para ascender a este club, mientras que en primera hizo apenas 4 tantos, pero dos de ellos fueron ante Barcelona y Real Madrid.

  • Real Betis (actualmente): 9 goles
  • Getafe (2020/21): 2 goles
  • Mallorca (2019/20) 5 goles
  • SD Huesca (2017/18 en LaLiga2 y 2018/19 en LaLiga): 20 goles.
  • Total: 36 celebraciones en el fútbol español

Dolor de cabeza para Néstor Lorenzo

Mientras que Córdoba no fue citado para esta fecha de amistosos ante México y Canadá, el 'Cucho' Hernández le generó un problema a Néstor Lorenzo, pues aunque la confianza la tiene Suárez tras su 'póker' ante Venezuela, su buen nivel en una liga top obligará al DT a que le dé minutos.

Entre tanto, el tercer delantero, que es Rafael Santos Borré, ha marcado 7 goles con Internacional de Porto Alegre en este 2025 y es uno de los máximos goleadores de la era de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, por lo que está la tarea pendiente de recuperar su confianza.

