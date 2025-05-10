CANAL RCN
Deportes

Luis Javier Suárez sigue 'on-fire': nuevo gol en Portugal antes de unirse a la Selección Colombia

El delantero colombiano atraviesa una gran racha en Europa: ya suma seis goles en la Liga de Portugal y llega motivado a los próximos amistosos de la 'Tricolor' rumbo al Mundial 2026.

Luis Javier Suárez Sporting
FOTO: Sporting CP

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
04:13 p. m.
Luis Javier Suárez vive un presente brillante en Portugal. El delantero del Sporting Lisboa volvió a marcar, esta vez en el empate 1-1 ante Sporting Braga, y extendió su racha goleadora a cuatro partidos consecutivos. Con esta anotación, el atacante llegó a seis goles en la Liga de Portugal y siete en total desde su llegada al club.

El tanto llegó al minuto 19, tras una gran jugada colectiva que culminó con un centro de Pedro Gonçalves. Suárez definió de zurda, con algo de suspenso, y celebró ante el público del Estadio José Alvalade, confirmando que su confianza está en su punto más alto.

Racha goleadora y consolidación en el Sporting

El colombiano no solo está marcando con frecuencia: también se ha ganado la titularidad indiscutida en el once de Rúben Amorim. En apenas diez partidos oficiales, Suárez ya registra números que lo colocan entre los delanteros más efectivos del campeonato.

  • 6 goles en la Primeira Liga.
  • 7 goles en todas las competiciones.
  • 4 partidos consecutivos marcando.

El Sporting Lisboa, sin embargo, dejó escapar el triunfo en el último minuto, cuando el Braga empató desde el punto penal (90+7’). Aun así, Suárez fue uno de los más destacados y su rendimiento mantiene al equipo en la pelea por el liderato, apenas por detrás del FC Porto.

Camino a la Selección Colombia: motivado y en gran forma

El excelente momento del atacante llega justo antes de los próximos amistosos de la Selección Colombia, donde todo apunta a que volverá a ser titular con Néstor Lorenzo. Desde su participación en la última fecha FIFA, el delantero ha mostrado una versión más decisiva.

Su 'póker' de anotaciones ante Venezuela y su desempeño actual en Portugal lo posicionan como una de las cartas ofensivas más sólidas de cara al Mundial 2026.

