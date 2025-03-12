CANAL RCN
Deportes

El equipo que buscará jugar en la Liga BetPlay en reemplazo de Deportivo Pereira

Tras la notificación del Ministerio del Deporte de la suspensión del reconocimiento deportivo del cuadro 'Matecaña', un club busca quedarse con su lugar en la A.

Pereira
Foto: @DeporPereiraFC

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
07:31 p. m.
Este martes 2 de noviembre, el Ministerio del Deportivo notificó oficialmente al Deportivo Pereira que se llevó a cabo el trámite administrativo de la suspensión del reconocimiento deportivo de la institución, ante los incumplimientos laborales y tributarios registrados en los últimos meses.

Esta decisión es una advertencia inicial, donde se le entrega un plazo de 10 días al club para que se pongan al día con todas sus obligaciones, pero en caso de que se cumpla ese periodo de tiempo y los incumplimientos se mantengan, se cancelaría el reconocimiento deportivo.

De llegar a este punto, técnicamente el Deportivo Pereira desaparecería, por lo que la Dimayor les quitaría su ficha como equipo profesional, lo cual les impediría participar en competencias oficiales. El equipo podría volver, pero tendría que iniciar desde la segunda división, como ya pasó con Cúcuta Deportivo hace un par de años.

El club que buscará quedarse con el puesto de Deportivo Pereira

En caso de que este panorama se llegue a presentar, la Liga BetPlay solamente contaría con 19 clubes, tal como pasó en 2021. Ante esto, uno de los equipos que perdió la categoría en esta temporada 2025, solicitaría que su descenso no sea válido.

Así lo informó el periodista Pipe Sierra en su canal de Kick, asegurando que Envigado buscaría que solamente se cuente el descenso de Unión Magdalena, equipo que terminó ocupando la casilla 20 en la tabla del promedio.

"En la Asamblea de la Dimayor, Envigado va a tocar ese tema para no descender", informó el comunicador. Explicó que el equipo busca que esta propuesta sea sometida a una votación, en donde la primera división quede con 20 equipos y el Torneo BetPlay con 15.

¿Qué pasó cuando Cúcuta Deportivo desapareció?

En 2021, ante la decisión de las autoridades con el equipo fronterizo, la Primera A quedó con 19 clubes y todos tuvieron una fecha de descanso durante un semestre. Para la segunda mitad del año, se definió un ascendido a primera para completar los 20, que fue Deportes Quindío.

El equipo 'cuyabro' tuvo que defender su permanencia solamente en 6 meses, pero no lo logró y regresó a segunda en tiempo récord. Posteriormente Cúcuta regresó y nuevamente la B tuvo 16 clubes en la categoría.

En 2025 la propuesta de Envigado enfrenta un reto, pues el presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, ha indicado que buscarán que cada categoría vuelva a tener solo 18 clubes, por lo que, si Deportivo Pereira no logra solventar sus problemas, sería un dolor de cabeza menos para el ente rector del fútbol colombiano.

