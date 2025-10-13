Él es Lauro Mosquera, el primer colombiano que jugó con la camiseta del FC Barcelona

Pocos aficionados al fútbol saben que Lauro Gonzalo Mosquera fue el primer colombiano en ponerse la camiseta del FC Barcelona. Formado en el Deportivo Independiente Medellín, este delantero hizo historia sin siquiera disputar un partido oficial con el conjunto catalán.

Su nombre figura en los registros del club, pero su paso fue tan breve como significativo: un solo encuentro amistoso, jugado el 24 de junio de 1964 en la Nova Creu Alta de Sabadell.

Aquel día, el técnico César Rodríguez, una leyenda del Barça y máximo goleador del club hasta la llegada de Lionel Messi, decidió probar a Mosquera en un duelo preparatorio. El resultado no fue alentador: derrota por 4-2 ante el Sabadell, y con ello, el sueño del delantero colombiano terminó tan rápido como comenzó.

De Medellín a Barcelona: un salto histórico en los años 60

Antes de su breve paso por España, Mosquera había jugado la Copa América de 1957, representando a Colombia. Aquella experiencia internacional lo proyectó a Europa, en una época donde pocos futbolistas sudamericanos lograban cruzar el Atlántico.

Su llegada al Barça fue vista como una oportunidad histórica para abrir puertas al talento colombiano, aunque su prueba no se tradujo en una carrera dentro del club.

Pese a que no superó la evaluación técnica, Mosquera dejó su huella simbólica: fue el primer futbolista colombiano en vestir la camiseta azulgrana, marcando el inicio de una conexión entre Colombia y el club catalán que tardaría más de medio siglo en reanudarse.

Los colombianos que siguieron su legado

Después de 54 años, otro jugador cafetero volvió a vestirse de blaugrana, pero esta vez de manera oficial. En 2018, Yerry Mina, defensor nacido en Guachené, debutó en un partido legítimo con el Barcelona frente al Valencia. Su llegada fue un acontecimiento histórico que recordó la figura olvidada de Mosquera.

Poco después, Jeison Murillo también se unió a las filas culés el 20 de diciembre de 2018, consolidando la presencia colombiana en uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

Incluso, Luis Díaz estuvo cerca de unirse a esta lista, pero su destino lo llevó finalmente al Bayern Múnich, tras un millonario traspaso de más de 70 millones de euros.