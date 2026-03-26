El sueño de Bolivia sigue vivo: remontaron y jugarán ante Irak para ganarse la clasificación

Este jueves 26 de marzo, la Selección de Bolivia mantuvo vivo su sueño de regresar a la Copa del Mundo. El equipo jugó el primer partido del repechaje donde se enfrentó a Surinam, que aunque también es sudamericano, representa a la Concacaf.

Aunque comenzaron perdiendo con un gol llenó de rebotes en el inicio de la segunda mitad, lograron remontar la historia, superando por 2-1 a sus rivales de turno. Todavía no lograron clasificar, pero seguirán luchando hasta la última instancia.

¿Qué sigue para Bolivia?

Tras superar a Surinam, la selección boliviana deberán enfrentarse a los representantes de la confederación asiática: Irak, en un duelo que está programado para este martes 31 de marzo a las 10:00 p.m., hora colombiana.

Para fortuna del cuadro boliviano, el encuentro también será en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, en México, por lo que no tendrán que desplazarse para el nuevo encuentro y seguirán contando con el apoyo de su hinchada.

Bolivia busca su cuarto mundial

En caso de clasificar al Mundial de 2026, Bolivia estaría sellando su cuarta participación histórica en las Copas del Mundo, luego de estar en las citas orbitales de 1930, 1950 y el último en 1994, rompiendo una racha de 32 años.

Además, en caso de lograr clasificarse, terminarán ubicándose en un complicado grupo, donde deberían enfrentarse a Francia, Senegal y Noruega, considerado por muchos como el "grupo de la muerte".