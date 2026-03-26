Para alquilar balcón: así serán las finales del repechaje europeo al Mundial 2026

La emoción del fútbol europeo entra en su punto más alto con las finales del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Tras unas semifinales llenas de tensión, goles y definiciones desde el punto penal, ya quedaron definidos los equipos que lucharán por los últimos cupos al torneo más importante del planeta.

Así se jugarán las finales del repechaje europeo

Luego de las semifinales disputadas este jueves, quedaron definidos los clasificados en cada ruta. En la Ruta A, Bosnia avanzó tras vencer a Gales en penales, mientras que Italia superó con autoridad a Irlanda del Norte.

En la Ruta B, Suecia dejó en el camino a Ucrania con un contundente 3-1, y Polonia hizo lo propio tras imponerse 2-1 frente a Albania.

La Ruta C también tuvo emociones fuertes. Kosovo sorprendió al vencer 4-3 a Eslovaquia, mientras que Turquía derrotó por la mínima diferencia a Rumania.

Finalmente, en la Ruta D, República Checa avanzó en una dramática definición por penales ante Irlanda, y Dinamarca confirmó su favoritismo con una goleada 4-0 sobre Macedonia del Norte.

Partidos definitivos rumbo al Mundial 2026

Las finales se disputarán el próximo martes 31 de marzo, todas en simultáneo, en una jornada que definirá a los últimos clasificados europeos al Mundial.

El programa quedó así:

Bosnia vs Italia

Suecia vs Polonia

Kosovo vs Turquía

República Checa vs Dinamarca.

Cada uno de estos encuentros entregará un cupo directo al Mundial, lo que eleva la presión y la expectativa en cada duelo.

Sin duda, Europa vivirá una jornada decisiva donde no habrá margen de error. Equipos con historia como Italia y Dinamarca buscarán confirmar su favoritismo, mientras que selecciones como Kosovo o Bosnia intentarán hacer historia.