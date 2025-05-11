CANAL RCN
¿El 'tapado' de Lorenzo en la Selección Colombia? No tuvo minutos en América de Cali y ahora brilla en Europa

El jugador está en el radar de Néstor Lorenzo y se reporta que podría estar peleando por un cupo en el Mundial de 2026.

Néstor Lorenzo
Foto: AFP

noviembre 05 de 2025
07:04 p. m.
Se espera que este viernes 7 de noviembre, se conozca la lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos donde la Selección Colombia se estará enfrentando a Nueva Zelanda y Australia en Estados Unidos.



En diferentes medios se ha venido hablando sobre las posibles novedades que tendría el listado del DT argentino, mencionando algunos nombres que han hecho parte del proceso. Sin embargo, se conoció que existe un nombre que no estaba en los planes de nadie.

El inesperado jugador en el radar de la Selección Colombia

De acuerdo a lo reportado por el periodista Julián Capera de ESPN Colombia, este jueves el cuerpo técnico de Lorenzo estará observando al volante Pedro Bravo, de 20 años, quien con su equipo el Midtjylland de Dinamarca, se estará enfrentando al Celtic escocés en la Europa League.

Este jugador, quien hizo parte de diferentes procesos en las inferiores de la 'Tricolor', ha jugado 22 partidos en la actual temporada con su club, que actualmente es líder de la fase de liga de la Europa League y pelea por el título en la liga danesa.

Bravo, quien va por su segunda temporada en este club, ganó el premio a jugador revelación en la campaña anterior. Es un volante mixto, quien tiene como principal cualidad el buen manejo de balón y el posicionamiento, tanto en ataque como en defensa.

Pedro Bravo y su poco recordado paso por América de Cali

Este volante, quien ahora brilla en el fútbol europeo, salió de las divisiones inferiores de América de Cali, donde tuvo pocas oportunidades. En mayo de 2023 fue cedido a Mafra de Portugal, donde logró destacarse y llamar la atención de Midtjylland.



Ambos clubes hacen parte de la misma estructura deportiva, por lo que la negociación fue fácil y América de Cali terminó vendiendo el 80% de sus derechos al equipo de Dinamarca. Como 'escarlata' Bravo solo actuó en 5 partidos, apenas 1 de ellos como inicialista, sumando 129 minutos en total.

