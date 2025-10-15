CANAL RCN
Deportes

El 'Tigre' Castillo explota tras filtrarse que cobra por atender entrevistas

El exdelantero de América de Cali reaccionó con dureza luego de que se publicara un audio en el que aseguraba cobrar por entrevistas.

Jairo Castillo
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
02:06 p. m.
Jairo Castillo protagonizó una reciente controversia que surgió a raíz de una llamada del programa 'El Vbar' de Caracol Radio, en la que fue invitado a una entrevista. Sin embargo, su respuesta generó impacto:

“Yo estoy cobrando por dar entrevistas”, expresó el exjugador.

El programa decidió publicar el audio en la cuenta oficial del espacio en X, lo que encendió la reacción del exdelantero vallecaucano.

“Ni Petro me puso a correr como Arce”: la respuesta de Castillo

Molesto por la difusión del audio, ‘El Tigre’ publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram —posteriormente eliminadas— en las que arremetió contra Arce. En tono irónico, señaló:

Ni Petro me puso a correr como me puso a correr Arce. ¿Te enojaste porque te cobré?

Además, defendió su postura:

“A los que son amigos, a esos no les cobro. Pregúntale a Dinas (Jaime). ¿Vos por tu trabajo cobrás o no cobrás?”, replicó.

El exdelantero se compara con leyendas de la Selección Colombia

En medio de sus declaraciones, Castillo comparó el trato que recibió con el que, según él, se le daría a figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama o Faustino Asprilla:

“Vamos a ver si hubiera sido Carlos Alberto o Faustino Hernán si hubieran subido el audio”, comentó, en clara crítica al periodista y al programa radial.

Advertencia final: “Nos tenemos que ver en algún eventico”

La situación escaló cuando el exfutbolista lanzó una frase que fue interpretada como advertencia hacia Steven Arce:

“Ahí nos tenemos que ver, mi hermano. En alguna cancha o en algún eventico por ahí, ¿'oyó? saludos”, dijo con tono sarcástico.

