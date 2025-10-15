CANAL RCN
Deportes Video

Arquero de Argentina ahogó el grito de gol de Colombia: ¡Emilio Aristizábal lo tuvo debajo del arco!

Emilio Aristizábal comenzó a mostrarse en el segundo tiempo para Colombia y casi anota el primer gol en la semifinal del Mundial Sun-20.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-20 rozó la gloria en el arranque del segundo tiempo frente a Argentina, en una jugada que levantó a todos los hinchas de sus asientos.

¡Susto para Colombia! Argentina arrancó con fuerza el segundo tiempo en la semifinal del Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Susto para Colombia! Argentina arrancó con fuerza el segundo tiempo en la semifinal del Mundial Sub-20

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 55, los dirigidos por césar Torres protagonizaron una de las acciones más peligrosas del encuentro, que por poco se convierte en el primer gol colombiano de la semifinal.

Emilio Aristizábal tuvo el primer gol de Colombia

Todo comenzó con un potente disparo de Jhon Rentería, quien sorprendió desde fuera del área. El arquero argentino respondió con una atajada espectacular, pero dejó el rebote vivo en el área chica.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: empezó el segundo tiempo en el Mundial Sub-20
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: empezó el segundo tiempo en el Mundial Sub-20

Allí apareció Emilio Aristizábal, atento a la jugada, dispuesto a empujar el balón y romper el cero, pero un defensor rival logró anticiparlo y enviar la pelota al tiro de esquina, salvando milagrosamente a su equipo.

La opción más clara para Colombia

El grito de gol estuvo a punto de retumbar en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Gran jugada de Juan Arizala que por poco termina en el primer gol de Colombia ante Argentina
RELACIONADO

Gran jugada de Juan Arizala que por poco termina en el primer gol de Colombia ante Argentina

A pesar de la intervención defensiva, la jugada evidenció el dominio ofensivo de Colombia en los primeros minutos del complemento, con un equipo decidido a buscar el arco rival y generar peligro constante.

Luego de esa acción, Argentina tuvo un par de opciones claras, en lo que se presta para una gran semifinal de un Mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Susto para Colombia! Argentina arrancó con fuerza el segundo tiempo en la semifinal del Mundial Sub-20

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: empezó el segundo tiempo en el Mundial Sub-20

Mundial Sub 20

Gran jugada de Juan Arizala que por poco termina en el primer gol de Colombia ante Argentina

Otras Noticias

Vía al Llano

Capturan a hombre que transportaba 266 paquetes de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

La captura fue en el sector conocido como Alto de la Cruz, jurisdicción de Cáqueza.

Karol G

¡Icónica! Así fue el performance de Karol G en el Fashion Show de Victoria’s Secret

La antioqueña hizo historia al convertirse en la primera colombiana en cantar en el famoso escenario.

Impuestos

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?

Guatemala

Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios