Arquero de Argentina ahogó el grito de gol de Colombia: ¡Emilio Aristizábal lo tuvo debajo del arco!

La Selección Colombia Sub-20 rozó la gloria en el arranque del segundo tiempo frente a Argentina, en una jugada que levantó a todos los hinchas de sus asientos.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 55, los dirigidos por césar Torres protagonizaron una de las acciones más peligrosas del encuentro, que por poco se convierte en el primer gol colombiano de la semifinal.

Emilio Aristizábal tuvo el primer gol de Colombia

Todo comenzó con un potente disparo de Jhon Rentería, quien sorprendió desde fuera del área. El arquero argentino respondió con una atajada espectacular, pero dejó el rebote vivo en el área chica.

Allí apareció Emilio Aristizábal, atento a la jugada, dispuesto a empujar el balón y romper el cero, pero un defensor rival logró anticiparlo y enviar la pelota al tiro de esquina, salvando milagrosamente a su equipo.

La opción más clara para Colombia

El grito de gol estuvo a punto de retumbar en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

A pesar de la intervención defensiva, la jugada evidenció el dominio ofensivo de Colombia en los primeros minutos del complemento, con un equipo decidido a buscar el arco rival y generar peligro constante.

Luego de esa acción, Argentina tuvo un par de opciones claras, en lo que se presta para una gran semifinal de un Mundial.