¡Susto para Colombia! Argentina arrancó con fuerza el segundo tiempo en la semifinal del Mundial Sub-20

¡Rueda la pelota en la segunda mitad en Chile! El encuentro entre Colombia y Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 de la FIFA continúa cargado de intensidad y emociones.

Apenas iniciado el complemento, la Albiceleste tuvo la oportunidad más clara del partido y por poco sorprende a la defensa tricolor.

Argentina inició el segundo tiempo presionando a Colombia

Una jugada por el costado izquierdo de Arizala terminó con un potente remate argentino que se fue apenas desviado del arco defendido por Jordan García, quien observó cómo el balón pasó rozando el poste.

Fue un aviso claro de que los dirigidos por Argentina salieron con otra mentalidad, decididos a buscar el gol que los meta en la final.

En la primera parte, la Selección Colombia mostró mayor dominio del balón con un 54% de posesión frente al 46% del conjunto argentino.

El equipo de César Torres supo mantener el orden táctico y generar peligro en el área rival, destacando la participación de Canchimbo, que tuvo la más clara de los primeros minutos.

Sin embargo, la falta de definición ha sido el factor que mantiene el marcador en cero, pese a los intentos de ambos conjuntos.

Colombia y Argentina se juegan el pase a la final del Mundial Sub-20

Durante los primeros compases del segundo tiempo, el partido se torna más físico y dinámico. Argentina, con su característico juego vertical, presiona alto y obliga a Colombia a replegarse, mientras los cafeteros intentan salir rápido en contragolpe aprovechando la velocidad de sus extremos. La defensa ha respondido con solidez ante los embates rivales.

El compromiso sigue abierto y cualquiera puede romper el empate. En un duelo cargado de nervios y oportunidades, Colombia busca mantener su sueño intacto de alcanzar la gran final, mientras Argentina apuesta a su experiencia y jerarquía para imponer condiciones.