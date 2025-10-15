CANAL RCN
Deportes

¡Susto para Colombia! Argentina arrancó con fuerza el segundo tiempo en la semifinal del Mundial Sub-20

Colombia resiste el ataque argentino: inicio intenso en la segunda mitad del duelo por la final del Mundial Sub-20.

Argentina asustó a Colombia segundo tiempo Mundial Sub-20
Foto: captura pantalla Canal RCN

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:23 p. m.
¡Rueda la pelota en la segunda mitad en Chile! El encuentro entre Colombia y Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 de la FIFA continúa cargado de intensidad y emociones.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0 vs. Argentina 0: empezó el segundo tiempo en el Mundial Sub-20
Apenas iniciado el complemento, la Albiceleste tuvo la oportunidad más clara del partido y por poco sorprende a la defensa tricolor.

Argentina inició el segundo tiempo presionando a Colombia

Una jugada por el costado izquierdo de Arizala terminó con un potente remate argentino que se fue apenas desviado del arco defendido por Jordan García, quien observó cómo el balón pasó rozando el poste.

Fue un aviso claro de que los dirigidos por Argentina salieron con otra mentalidad, decididos a buscar el gol que los meta en la final.

En la primera parte, la Selección Colombia mostró mayor dominio del balón con un 54% de posesión frente al 46% del conjunto argentino.

¡Se salvó Argentina! Colombia arrancó con intensidad y Canchimbo tuvo el gol en el minuto 8
El equipo de César Torres supo mantener el orden táctico y generar peligro en el área rival, destacando la participación de Canchimbo, que tuvo la más clara de los primeros minutos.

Sin embargo, la falta de definición ha sido el factor que mantiene el marcador en cero, pese a los intentos de ambos conjuntos.

Colombia y Argentina se juegan el pase a la final del Mundial Sub-20

Durante los primeros compases del segundo tiempo, el partido se torna más físico y dinámico. Argentina, con su característico juego vertical, presiona alto y obliga a Colombia a replegarse, mientras los cafeteros intentan salir rápido en contragolpe aprovechando la velocidad de sus extremos. La defensa ha respondido con solidez ante los embates rivales.

Cuánto cuesta Neyser Villarreal en el mercado y lo que se sabe sobre su futuro
Cuánto cuesta Neyser Villarreal en el mercado y lo que se sabe sobre su futuro

El compromiso sigue abierto y cualquiera puede romper el empate. En un duelo cargado de nervios y oportunidades, Colombia busca mantener su sueño intacto de alcanzar la gran final, mientras Argentina apuesta a su experiencia y jerarquía para imponer condiciones.

