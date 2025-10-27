Vinicius Junior explotó durante el clásico ante Barcelona: "Yo me voy"

Más allá del marcador y lo futbolístico, el clásico entre Barcelona y Real Madrid dejó varias imágenes polémicas que han despertado suspicacias con respecto a varios jugadores.

Una de las que ha hecho mayor eco ha sido el futuro de Vinícius Júnior, quien se vio envuelto en un grave cruce de palabras con Xabi Alonso, técnico del club merengue.

Durante el duelo, el entrenador tomó la decisión de sustituir al brasileño, acción que desató la furia de este jugador y que despertó mucha suspicacia sobre su futuro.

Esto fue lo que dijo Vinicius tras ser sustituido

Durante las últimas horas de este lunes, varios medios europeos revelaron las palabras del brasileño tras ser sustituido con Rodrygo.

"¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu!", fueron las palabras del brasileño cuando salió del terreno de juego.

La respuesta de Alonso fue "Venga Vini, hostias".

Al salir del terreno de juego, el jugador y el estratega no cruzaron palabra, pero luego de ello, el extremo lanzó picantes frases que alertaron sobre su futuro en el Madrid.

“¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”, publicó Dazn".

Más polémicas en el clásico

Tras el pitazo final, cuando los jugadores comenzaban a retirarse, se desató una fuerte confrontación entre futbolistas de ambos clubes luego de un gesto del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, hacia el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, quien fue protagonista tanto por su desempeño como por sus declaraciones previas al duelo.

La tensión venía acumulándose desde antes del partido. En la previa, Yamal había declarado que el Real Madrid “robaba” y que él se estaba preparando para “volver a ganarles en el Bernabéu”, recordando la victoria culé de la temporada pasada.

Sin embargo, tras el triunfo blanco, Carvajal no dejó pasar la oportunidad para responderle. Apenas el árbitro decretó el final, el capitán del Madrid se dirigió directamente hacia el joven atacante y, con gestos, le indicó que “hablaba mucho”, aludiendo a que no había tenido un rendimiento destacado durante el encuentro.