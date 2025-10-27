El gesto en El Clásico que levantó los ánimos y por poco causa enorme pelea

El Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona volvió a dejar más que fútbol dentro del campo. Este domingo 26 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu, el equipo merengue se impuso 2-1 en un partido intenso, con goles, polémica y un final caliente que se robó la atención en redes sociales.

Tras el pitazo final, cuando los jugadores comenzaban a retirarse, se desató una fuerte confrontación entre futbolistas de ambos clubes luego de un gesto del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, hacia el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, quien fue protagonista tanto por su desempeño como por sus declaraciones previas al duelo.

El gesto de Carvajal que desató la polémica

La tensión venía acumulándose desde antes del partido. En la previa, Yamal había declarado que el Real Madrid “robaba” y que él se estaba preparando para “volver a ganarles en el Bernabéu”, recordando la victoria culé de la temporada pasada.

Sin embargo, tras el triunfo blanco, Carvajal no dejó pasar la oportunidad para responderle. Apenas el árbitro decretó el final, el capitán del Madrid se dirigió directamente hacia el joven atacante y, con gestos, le indicó que “hablaba mucho”, aludiendo a que no había tenido un rendimiento destacado durante el encuentro.

La reacción del español de origen guineano fue inmediata: encaró a Carvajal, generando un cruce verbal que derivó en empujones entre varios jugadores de ambos equipos en el centro del campo.

Un cierre caliente en el Bernabéu

Aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de árbitros y compañeros, las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. Tanto Vinícius Jr. como Lamine Yamal continuaron lanzándose gestos desafiantes, insinuando que podían resolver el altercado fuera del campo.

El incidente ha dividido a los aficionados: algunos respaldaron la actitud firme de Carvajal como capitán y líder, mientras otros criticaron la provocación hacia un jugador de apenas 18 años.

Más allá de la polémica, El Clásico volvió a demostrar su enorme carga emocional, donde cada detalle, gesto o palabra puede encender una batalla mediática. La victoria del Real Madrid lo consolida en la cima de LaLiga, pero el enfrentamiento entre Carvajal y Yamal será, sin duda, uno de los momentos más recordados del partido.