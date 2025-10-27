CANAL RCN
Deportes

El gesto en El Clásico que levantó los ánimos y por poco causa enorme pelea

Lamine Yamal, Dani Carvajal y Vinicius Jr, protagonizaron un fuerte cruce en El Clásico español.

Clásico
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
07:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona volvió a dejar más que fútbol dentro del campo. Este domingo 26 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu, el equipo merengue se impuso 2-1 en un partido intenso, con goles, polémica y un final caliente que se robó la atención en redes sociales.

Tras el pitazo final, cuando los jugadores comenzaban a retirarse, se desató una fuerte confrontación entre futbolistas de ambos clubes luego de un gesto del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, hacia el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, quien fue protagonista tanto por su desempeño como por sus declaraciones previas al duelo.

Real Madrid dio el golpe y se llevó el clásico ante Barcelona por LaLiga: mire los goles
RELACIONADO

Real Madrid dio el golpe y se llevó el clásico ante Barcelona por LaLiga: mire los goles

El gesto de Carvajal que desató la polémica

La tensión venía acumulándose desde antes del partido. En la previa, Yamal había declarado que el Real Madrid “robaba” y que él se estaba preparando para “volver a ganarles en el Bernabéu”, recordando la victoria culé de la temporada pasada.

Sin embargo, tras el triunfo blanco, Carvajal no dejó pasar la oportunidad para responderle. Apenas el árbitro decretó el final, el capitán del Madrid se dirigió directamente hacia el joven atacante y, con gestos, le indicó que “hablaba mucho”, aludiendo a que no había tenido un rendimiento destacado durante el encuentro.

Real Madrid vs. Barcelona, Clásico del fútbol español: fecha, hora y canal para ver
RELACIONADO

Real Madrid vs. Barcelona, Clásico del fútbol español: fecha, hora y canal para ver

La reacción del español de origen guineano fue inmediata: encaró a Carvajal, generando un cruce verbal que derivó en empujones entre varios jugadores de ambos equipos en el centro del campo.

Un cierre caliente en el Bernabéu

Aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de árbitros y compañeros, las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. Tanto Vinícius Jr. como Lamine Yamal continuaron lanzándose gestos desafiantes, insinuando que podían resolver el altercado fuera del campo.

El incidente ha dividido a los aficionados: algunos respaldaron la actitud firme de Carvajal como capitán y líder, mientras otros criticaron la provocación hacia un jugador de apenas 18 años.

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares
RELACIONADO

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

Más allá de la polémica, El Clásico volvió a demostrar su enorme carga emocional, donde cada detalle, gesto o palabra puede encender una batalla mediática. La victoria del Real Madrid lo consolida en la cima de LaLiga, pero el enfrentamiento entre Carvajal y Yamal será, sin duda, uno de los momentos más recordados del partido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

Liga BetPlay

¡Sigue la tensión! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el triunfo de Nacional vs. DIM

Liga BetPlay

Liga BetPlay lidera el ranking mundial de expulsiones: el arbitraje colombiano vuelve a estar en la mira

Otras Noticias

Cundinamarca

Oficial: otro municipio de Cundinamarca se unirá al recorrido turístico del Tren de La Sabana

El alcalde celebró que el municipio se unirá a la oferta turística del recorrido del Tren de La Sabana.

Dólar

¡Cambio importante en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de octubre de 2025.

Artistas

Desgarrador: reconocida presentadora confirmó la muerte de su bebé

Artistas

¡Bombazo! Karina García y Yina Calderón volverán a estar frente a frente durante las 24 horas

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones