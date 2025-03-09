Insólito: avispas obligaron a suspender el Envigado vs. Millonarios de Copa BetPlay

El fútbol colombiano vivió un episodio tan curioso como alarmante en el Polideportivo Sur de Envigado, durante el duelo de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay entre Envigado y Millonarios.

Más allá del resultado parcial, el partido fue noticia por una inesperada invasión de avispas que obligó a detener las acciones.

El compromiso arrancó con intensidad y el cuadro local sorprendió rápidamente con gol de Tomás Soto, adelantando al “naranja” en el marcador. Sin embargo, lo deportivo pasó a un segundo plano cuando, al minuto 57', un panal de avispas irrumpió en el estadio, provocando la suspensión temporal del encuentro.

Jugadores y público se tiraron al piso

La situación generó pánico inmediato. Los 22 jugadores en cancha, el cuerpo técnico y parte del público en la tribuna tuvieron que lanzarse al suelo para evitar ser atacados por los insectos. Durante un par de minutos el árbitro detuvo el compromiso mientras se esperaba que el enjambre se dispersara.

Sin embargo, luego de que se reanudara, al minuto 62' el partido fue suspendido por largo tiempo, pues, en especial, la portería de Diego Novoa estaba llena de abejas y no había garantías para continuar.

El hecho recordó lo peligroso que puede ser un panal de avispas en espacios concurridos, pues a diferencia de las abejas, las avispas no pierden el aguijón al picar, por lo que pueden atacar varias veces seguidas. Su veneno produce un dolor intenso e inflamación inmediata.

¿Por qué un panal representa un riesgo?

Sus picaduras generan un dolor intenso, inflamación y, en algunos casos, reacciones alérgicas graves que pueden derivar en anafilaxia, una condición médica que compromete la respiración y pone en riesgo la vida si no se atiende de inmediato.

Además, suelen ser más agresivas y territoriales, lo que aumenta la posibilidad de ataques colectivos cuando sienten que su nido está en peligro.