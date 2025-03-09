CANAL RCN
Deportes

Insólito: avispas obligaron a suspender el Envigado vs. Millonarios de Copa BetPlay

El Envigado vs. Millonarios por Copa BetPlay fue suspendido unos minutos tras la inesperada irrupción de un panal de avispas en el Polideportivo Sur.

Envigado vs. Millonarios
Foto: captura de pantalla Win sports

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
04:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol colombiano vivió un episodio tan curioso como alarmante en el Polideportivo Sur de Envigado, durante el duelo de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay entre Envigado y Millonarios.

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico
RELACIONADO

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

Más allá del resultado parcial, el partido fue noticia por una inesperada invasión de avispas que obligó a detener las acciones.

El compromiso arrancó con intensidad y el cuadro local sorprendió rápidamente con gol de Tomás Soto, adelantando al “naranja” en el marcador. Sin embargo, lo deportivo pasó a un segundo plano cuando, al minuto 57', un panal de avispas irrumpió en el estadio, provocando la suspensión temporal del encuentro.

Jugadores y público se tiraron al piso

La situación generó pánico inmediato. Los 22 jugadores en cancha, el cuerpo técnico y parte del público en la tribuna tuvieron que lanzarse al suelo para evitar ser atacados por los insectos. Durante un par de minutos el árbitro detuvo el compromiso mientras se esperaba que el enjambre se dispersara.

Millonarios fue sancionado por la protesta del lanzamiento de zapatos
RELACIONADO

Millonarios fue sancionado por la protesta del lanzamiento de zapatos

Sin embargo, luego de que se reanudara, al minuto 62' el partido fue suspendido por largo tiempo, pues, en especial, la portería de Diego Novoa estaba llena de abejas y no había garantías para continuar.

El hecho recordó lo peligroso que puede ser un panal de avispas en espacios concurridos, pues a diferencia de las abejas, las avispas no pierden el aguijón al picar, por lo que pueden atacar varias veces seguidas. Su veneno produce un dolor intenso e inflamación inmediata.

¿Por qué un panal representa un riesgo?

Sus picaduras generan un dolor intenso, inflamación y, en algunos casos, reacciones alérgicas graves que pueden derivar en anafilaxia, una condición médica que compromete la respiración y pone en riesgo la vida si no se atiende de inmediato.

Además, suelen ser más agresivas y territoriales, lo que aumenta la posibilidad de ataques colectivos cuando sienten que su nido está en peligro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Selección Colombia Femenina

Figura de la Selección Colombia Femenina sufrió dura lesión y se pierde lo que resta de 2025

Estadio Metropolitano

Barranquilla confirma la ampliación del Metropolitano: ¿qué capacidad tendrá?

Otras Noticias

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

Viral

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

La cantante argentina sorprendió al hacer fuertes declaraciones sobre la decisión de su expareja sobre su hija.

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia