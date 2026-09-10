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Selección Argentina: la más odiada del Mundial 2026 según informe de la FIFA

El informe presentó una investigación que analizó más de 17 millones de publicaciones y comentarios en redes sociales durante la Copa Mundial 2026.

Selección Argentina: la más odiada del Mundial 2026 según la FIFA.
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
08:40 p. m.
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Casi tres meses después de que finalizara la Copa Mundial de la FIFA 2026, que coronó a la selección de España venciendo en la gran final a Argentina, la FIFA ha presentado un informe sobre la protección en las redes sociales en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

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Según la FIFA, "durante el torneo, se analizaron más de 17 millones de publicaciones y comentarios, de los cuales 477.000 pasaron a una fase de revisión humana y 240.000 fueron identificados como ofensivos" e informaron que uno de cada cinco comentarios incluía expresiones racistas.

Selección Argentina: la más odiada del mundial

El estudio, que fue realizado por el Servicio de Protección en Redes Sociales, concluyó que la Selección Argentina recibió la mayor cantidad de mensajes de odio que aumentaban a medida que avanzaba el torneo.

En el informe se establece que los episodios de violencia a través de las redes sociales alcanzaron su pico después de la eliminación de Brasil a manos de Noruega y la xenofobia se centró en las selecciones de Argentina, Inglaterra y Sudáfrica.

"Argentina fue la selección nacional que recibió más ataques,
centrados en acusaciones generalizadas de abuso, corrupción y xenofobia", concluye el informe e informaron que las selecciones de Inglaterra y Francia fueron atacadas, principalmente, por el origen y ascendencia de algunos de sus jugadores.

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FIFA alerta sobre el impacto del ciberacoso en jugadores, entrenadores y cuerpo arbitral

El informe detectó 2.905 cuentas que podrían ser investigadas penalmente, de las cuales 786 fueron enviadas a las autoridades y se identificaron 232 que podían significar un riesgo real de seguridad por difundir contenido grave y amenazante.

Bajo estos datos, FIFA asegura que personas cercanas a los jugadores, entrenadores y árbitros podrían llegar a verse afectadas por el ciberacoso, por lo que dieron máxima prioridad a las cuentas que más incitaban al odio y la violencia.

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