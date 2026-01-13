Tiene 12 años, mide 1,90 y fue tendencia en el Baby Fútbol: él es Jhon Sebastián Ruiz

La edición 2026 del Baby Fútbol, en el marco del tradicional Festival de Festivales en Medellín, volvió a demostrar por qué es una de las vitrinas más importantes del fútbol formativo en Colombia.

Más allá de los resultados, el torneo dejó historias que se hicieron virales en redes sociales, y una de las más comentadas es la de Jhon Sebastián Ruiz, un niño de apenas 12 años que mide más de 1,90 metros y juega como defensa central.

Su presencia en la cancha no pasa desapercibida. Jhon, nacido en 2013, calza 45 y ya supera en estatura a varios referentes del fútbol profesional. Milita en el equipo Fútbol Paz de Cali y, desde el primer partido, su físico despertó sorpresa, admiración y también preguntas entre aficionados y seguidores del torneo.

Una historia de vida que comenzó con una batalla

Detrás del imponente zaguero hay una historia marcada por la lucha desde el primer día. Su madre, Ingrid Venté Flórez, recuerda que el embarazo fue de alto riesgo debido al tamaño del bebé, lo que obligó a los médicos a inducir el parto a los ocho meses.

"Gracias a Dios está vivo mi muchacho. Él sabe que siempre, a donde vaya, lo voy a acompañar", relató Ingrid en Teleantioquia.

Jhon pasó sus primeros 17 días de vida en una incubadora, conectado a equipos médicos que le ayudaron a sobrevivir. Aquella fragilidad inicial contrasta con el joven fuerte y disciplinado que hoy destaca en el Baby Fútbol.

Genética, disciplina y sueños de Jhon Sebastián Ruiz

La altura de Jhon no es una casualidad. Según su entorno, responde a una herencia familiar evidente. En su familia materna hay personas que alcanzan los dos metros.

"Todas las personas que lo rodean son grandísimas", explica su entrenador, José Mario Riascos, quien resalta no solo su físico, sino también su nobleza, comportamiento y disciplina dentro y fuera de la cancha.

En otra entrevista con 'Morci futbolero', Jhon confesó que su referente es Virgil van Dijk, defensor del Liverpool.

Sueña con jugar algún día en el Camp Nou y asegura que el fútbol es su camino para cumplir una promesa personal: "me gustaría sacar a mi mamá adelante".