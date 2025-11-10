CANAL RCN
Deportes Video

España responde al gol colombiano y se impone 2-1 en un dramático Mundial Sub-20

España vence 2-1 a Colombia por los cuartos de final del Mundial Sub-20. Remontó en 4 minutos la 'roja'

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
04:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras un inicio dominado por la polémica y un gol colombiano de Neyser Villarreal, la selección española revertió el marcador de forma fulminante en el segundo tiempo. La intensidad de la 'Roja' va en un contundente 2-1 parcial, dejando al conjunto cafetero contra las cuerdas.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-2 España por el Mundial Sub-20: véalo en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-2 España por el Mundial Sub-20: véalo en directo

La primera mitad se había definido con una controversia arbitral y un destello sudamericano. Luego de que España perdiera su tarjeta verde en el minuto 28 al reclamar una supuesta mano que el VAR determinó como natural, Colombia capitalizó el momento.

Colombia se fue arriba del marcador frente a Chile en el Mundial Sub-20

En el minuto 38, tras una gran conexión entre Barrera y Perea, Neiser Villarreal abrió el marcador para poner el 1-0.

España anotó dos goles en cuatro minutos ante Colombia

Con el pitazo inicial de la segunda mitad, el partido se transformó en un monólogo español. La presión ibérica se tradujo en una ráfaga goleadora que sepultó la ventaja colombiana.

¡Golazo de Neyser! Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Golazo de Neyser! Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20

El encargado de nivelar las acciones fue el delantero Rayane. En el minuto 56, el atacante penetró la defensa para fusilar al portero y decretar el empate (1-1).

Lejos de conformarse, la 'Roja' mantuvo el acelerador a fondo. Tan solo cuatro minutos después, aproximadamente en el minuto 60, Rayane volvió a aparecer con una definición que selló la remontada y puso a España por delante, 2-1.

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver
RELACIONADO

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Esta contundente demostración de poder ofensivo de España pone en seria dificultad a los cafeteros en el marco de los cuartos de final de este apasionante Mundial Sub-20. El partido sigue en vivo, y el drama está garantizado.

La Selección Colombia intenta sostener la pelota mientras digiere los dos goles que recibió por parte de España y los jugadores que ingresaron se acomodan. La 'tricolor' quiere seguir en la lucha de la Copa del Mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol RCN

Neyser Villarreal apareció de nuevo para ser el héroe de Colombia y poner el empate a dos goles con España

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 2-2 España por el Mundial Sub-20: véalo en directo

Fútbol RCN

España sorprendió y con golazo empató el duelo ante Colombia en el Mundial Sub 20

Otras Noticias

Redes sociales

Esta es la app colombiana que permite ganar dinero por chatear con seguidores

Los streamers e influencers también ganan dinero a través de una app creada en Colombia en la que pueden cobrar por interactuar desde sus redes.

María Corina Machado

Contundente mensaje de María Corina Machado a Nicolás Maduro: “Váyase ya, por la paz de Venezuela”

La líder venezolana es la Nobel de Paz 2025.

Australia

Estudio reveló que el covid-19 podría provocar ansiedad hereditaria

Fuerza Aérea Colombiana

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

Artistas

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall