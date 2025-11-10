España responde al gol colombiano y se impone 2-1 en un dramático Mundial Sub-20

Tras un inicio dominado por la polémica y un gol colombiano de Neyser Villarreal, la selección española revertió el marcador de forma fulminante en el segundo tiempo. La intensidad de la 'Roja' va en un contundente 2-1 parcial, dejando al conjunto cafetero contra las cuerdas.

La primera mitad se había definido con una controversia arbitral y un destello sudamericano. Luego de que España perdiera su tarjeta verde en el minuto 28 al reclamar una supuesta mano que el VAR determinó como natural, Colombia capitalizó el momento.

Colombia se fue arriba del marcador frente a Chile en el Mundial Sub-20

En el minuto 38, tras una gran conexión entre Barrera y Perea, Neiser Villarreal abrió el marcador para poner el 1-0.

España anotó dos goles en cuatro minutos ante Colombia

Con el pitazo inicial de la segunda mitad, el partido se transformó en un monólogo español. La presión ibérica se tradujo en una ráfaga goleadora que sepultó la ventaja colombiana.

El encargado de nivelar las acciones fue el delantero Rayane. En el minuto 56, el atacante penetró la defensa para fusilar al portero y decretar el empate (1-1).

Lejos de conformarse, la 'Roja' mantuvo el acelerador a fondo. Tan solo cuatro minutos después, aproximadamente en el minuto 60, Rayane volvió a aparecer con una definición que selló la remontada y puso a España por delante, 2-1.

Esta contundente demostración de poder ofensivo de España pone en seria dificultad a los cafeteros en el marco de los cuartos de final de este apasionante Mundial Sub-20. El partido sigue en vivo, y el drama está garantizado.

La Selección Colombia intenta sostener la pelota mientras digiere los dos goles que recibió por parte de España y los jugadores que ingresaron se acomodan. La 'tricolor' quiere seguir en la lucha de la Copa del Mundo.