CANAL RCN
Deportes Video

¡Golazo de Neyser! Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20

La Selección Colombia derrota 1-0 a España con gol de Neyser Villarreal ante España por el Mundial Sub-20.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Golazo de Neyser Villlarreal ante España por el Mundial Sub-20 y Colombia vence parcialmente 1-0 a la 'roja' en Chile.

El vibrante duelo de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y España, disputado en territorio chileno va a favor de los 'cafeteros'.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 España por el Mundial Sub-20: véalo en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 España por el Mundial Sub-20: véalo en directo

Aunque el partido se mantuvo en un tenso empate sin goles durante la primera media hora, una jugada clave cambió el panorama, justo después de una controversia arbitral.

La acción más discutida del encuentro ocurrió en el minuto 28, cuando la selección española recurrió al uso de la tarjeta verde para reclamar una presunta infracción por mano dentro del área colombiana.

La solicitud forzó la intervención del Árbitro Asistente de Video (VAR). Tras la revisión, el cuerpo arbitral determinó que la mano fue completamente natural, desestimando el penal y haciendo que España perdiera la tarjeta disciplinaria.

Gol de Neyser Villarreal para poner a ganar a Colombia frente a Chile en el Mundial Sub-20

El fallido intento de la 'Furia Roja' por abrir el marcador desde los 11 metros pareció inyectar energía al equipo sudamericano, que supo capitalizar su siguiente oportunidad.

España utilizó la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 contra Colombia al reclamar una mano: ¿Era penalti?
RELACIONADO

España utilizó la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 contra Colombia al reclamar una mano: ¿Era penalti?

Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20

En el minuto 38, Colombia demostró su pegada al ejecutar una brillante jugada colectiva que culminó en el primer tanto del partido.

La secuencia fue orquestada por Barrera, quien conectó con precisión a Perea. El balón llegó al área donde apareció Neiser Villarreal para empujar el esférico al fondo de la red, superando al portero Merino.

Amistoso entre Colombia y México tendría inesperado cambio de horario a última hora: esta sería la razón
RELACIONADO

Amistoso entre Colombia y México tendría inesperado cambio de horario a última hora: esta sería la razón

El delantero colombiano se convirtió así en el héroe parcial, poniendo a los cafeteros 1-0 arriba y forzando a España a modificar su estrategia de posesión (57% de control de balón para España) en este crucial choque del Mundial Sub-20.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

España utilizó la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 contra Colombia al reclamar una mano: ¿Era penalti?

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 España por el Mundial Sub-20: véalo en directo

Fútbol

Selección Colombia confirmó su titular para el duelo definitivo con España por el Mundial Sub20

Otras Noticias

Fuerza Aérea Colombiana

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

La expectativa está presente en la fecha en la que finalmente se firme el contrato con la compañía sueca.

Estados Unidos

Explosión en fábrica de municiones en Tennessee: confirman 18 muertos, sin sobrevivientes

La explosión hizo estallar un edificio entero en la planta de Accurate Energetic Systems.

Artistas

Murió a sus 79 años Diane Keaton, la ganadora del Oscar reconocida por su papel en Annie Hall

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

Alcaldía de Bogotá

¿Quiere donar sangre, órganos o tejidos? Así puede hacerlo