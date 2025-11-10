¡Golazo de Neyser! Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20

Golazo de Neyser Villlarreal ante España por el Mundial Sub-20 y Colombia vence parcialmente 1-0 a la 'roja' en Chile.

El vibrante duelo de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y España, disputado en territorio chileno va a favor de los 'cafeteros'.

Aunque el partido se mantuvo en un tenso empate sin goles durante la primera media hora, una jugada clave cambió el panorama, justo después de una controversia arbitral.

La acción más discutida del encuentro ocurrió en el minuto 28, cuando la selección española recurrió al uso de la tarjeta verde para reclamar una presunta infracción por mano dentro del área colombiana.

La solicitud forzó la intervención del Árbitro Asistente de Video (VAR). Tras la revisión, el cuerpo arbitral determinó que la mano fue completamente natural, desestimando el penal y haciendo que España perdiera la tarjeta disciplinaria.

Gol de Neyser Villarreal para poner a ganar a Colombia frente a Chile en el Mundial Sub-20

El fallido intento de la 'Furia Roja' por abrir el marcador desde los 11 metros pareció inyectar energía al equipo sudamericano, que supo capitalizar su siguiente oportunidad.

Colombia vence 1-0 a España por el Mundial Sub-20

En el minuto 38, Colombia demostró su pegada al ejecutar una brillante jugada colectiva que culminó en el primer tanto del partido.

La secuencia fue orquestada por Barrera, quien conectó con precisión a Perea. El balón llegó al área donde apareció Neiser Villarreal para empujar el esférico al fondo de la red, superando al portero Merino.

El delantero colombiano se convirtió así en el héroe parcial, poniendo a los cafeteros 1-0 arriba y forzando a España a modificar su estrategia de posesión (57% de control de balón para España) en este crucial choque del Mundial Sub-20.