Alfredo Morelos y Atlético Nacional: lo último sobre el futuro del delantero

Alfredo Morelos firmó contrato por tres años con Atlético Nacional y ya entrena con el equipo pensando en la temporada 2026. Conozca los detalles.

FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

enero 19 de 2026
01:38 p. m.
Alfredo Morelos vuelve a ser protagonista del mercado del fútbol colombiano. Este lunes 19 de enero de 2026 se conocieron novedades clave sobre su futuro deportivo, que lo acercan de manera definitiva a Atlético Nacional para la nueva temporada.

En las últimas horas, la periodista Pilar Velásquez confirmó que el delantero cordobés firmó contrato por tres años con el club antioqueño, en una operación que lo convierte en uno de los refuerzos más importantes del proyecto deportivo para este año.

Morelos, nuevo pilar del proyecto de Nacional

Alfredo Morelos, de 29 años, llega a Atlético Nacional como agente libre, luego de resolver su salida del Santos FC de Brasil.

Aunque no trascendieron detalles económicos del acuerdo ni si hubo compensación para el club brasileño, desde el entorno del jugador se confirmó que su vínculo con el ‘verde’ será hasta finales de 2028.

Con esta firma, Morelos se convierte automáticamente en una de las piezas centrales del proyecto que lidera el técnico Diego Arias para la temporada 2026, en la que Nacional buscará protagonismo tanto a nivel local como internacional.

El atacante llega con números que respaldan su renovación, pues en la última temporada disputó 64 partidos, marcó 21 goles y entregó 14 asistencias, estadísticas que lo perfilan como un jugador determinante en el frente de ataque.

Alfredo Morelos ya entrena con el ‘verde’ pensando en 2026

Este mismo lunes también se confirmó que Alfredo Morelos fue una de las novedades en el entrenamiento de Atlético Nacional.

El delantero ya se encuentra trabajando en la sede deportiva del club, realizando labores diferenciadas con el objetivo de ponerse a punto físicamente tras varias semanas entrenando por su cuenta.

Para Nacional, la continuación del cordobés representa un salto de calidad en ataque y una apuesta fuerte para una nómina que ya dejó buenas sensaciones en su debut liguero goleando a Boyacá Chicó.

