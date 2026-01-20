Los técnicos que ya están en la 'cuerda floja' tras la primera fecha de la Liga BetPlay

Este 19 de enero se completó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, que dejó varios resultados que preocuparon a más de uno, principalmente a varios técnicos que ya tienen poco margen de mejora para conservar sus puestos de trabajo en este nuevo año.

Si bien apenas es el arranque del campeonato, varios entrenadores arrastran el rendimiento con el que cerraron el año pasado, dejando dudas entre directivos e hinchas. Esto, sumado al resultado en la primera fecha de la Liga, los tiene en la 'cuerda floja'.

Los técnicos con dudas en la Liga BetPlay

Alberto Gamero, Deportivo Cali.

El técnico samario recibió el respaldo por parte de los nuevos dueños del Deportivo Cali para seguir al frente del proyecto con la nueva nómina que tiene la institución, pero su rendimiento en 2025 dejó mucho que desear.

En los 21 partidos que ha dirigido a este club, solo ha ganado en 5 oportunidades. Comenzó con una derrota ante Jaguares de Córdoba y muchos hinchas piden su salida de la institución.

Hernán Torres, Millonarios.

El segundo ciclo de Hernán Torres como DT de Millonarios está lejos de ser el esperado, pues no logró clasificar al equipo a cuadrangulares el semestre pasado y ahora comenzó el 2026 con una caída ante Bucaramanga.

Torres ha tenido un flojo rendimiento por fuera de casa, pues en 12 partidos dirigidos, registra 9 derrotas, 2 victorias y 1 empate, lo cual lo tiene ante la mirada negativa de los hinchas embajadores.

Flabio Torres, Boyacá Chicó.

El técnico tolimense está enfrentando el muy posible descenso de Boyacá Chicó, tras la primera fecha el equipo ya quedó en zona roja y depende de una campaña muy buena para salir de esas posiciones.

De entrada, el equipo comenzó cayendo por goleada ante Atlético Nacional y ahora recibirá en Tunja al América de Cali, donde deberá sacar un buen resultado para comenzar a disipar las dudas.

Hubert Bodhert, Alianza FC.

Finalmente aparece el cartagenero Hubert Bodhert, quien enfrenta nuevamente el panorama al que más se ha enfrentado, un equipo con problemas en la tabla del descenso. En este momento, son uno de los más opcionados a perder la categoría.

En caso de que el equipo no logre despegar en su rendimiento, pues ya comenzó el año con una caída ante Fortaleza en Bogotá, el DT podría correr el riesgo de quedarse sin su trabajo en este club valduparense.