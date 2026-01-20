CANAL RCN
Deportes

Los técnicos que ya están en la 'cuerda floja' tras la primera fecha de la Liga BetPlay

Tras el arranque del campeonato, muchos hinchas ya han comenzado a mostrar su inconformismo con el cuerpo técnico de sus equipos.

Alberto Gamero y Hernán Torres
FOTO: Deportivo Cali | Millonarios

Noticias RCN

enero 20 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 19 de enero se completó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, que dejó varios resultados que preocuparon a más de uno, principalmente a varios técnicos que ya tienen poco margen de mejora para conservar sus puestos de trabajo en este nuevo año.

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?
RELACIONADO

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?

Si bien apenas es el arranque del campeonato, varios entrenadores arrastran el rendimiento con el que cerraron el año pasado, dejando dudas entre directivos e hinchas. Esto, sumado al resultado en la primera fecha de la Liga, los tiene en la 'cuerda floja'.

Los técnicos con dudas en la Liga BetPlay

  • Alberto Gamero, Deportivo Cali.

El técnico samario recibió el respaldo por parte de los nuevos dueños del Deportivo Cali para seguir al frente del proyecto con la nueva nómina que tiene la institución, pero su rendimiento en 2025 dejó mucho que desear.

En los 21 partidos que ha dirigido a este club, solo ha ganado en 5 oportunidades. Comenzó con una derrota ante Jaguares de Córdoba y muchos hinchas piden su salida de la institución.

  • Hernán Torres, Millonarios.

El segundo ciclo de Hernán Torres como DT de Millonarios está lejos de ser el esperado, pues no logró clasificar al equipo a cuadrangulares el semestre pasado y ahora comenzó el 2026 con una caída ante Bucaramanga.

¡Atento, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota en el debut de la Liga BetPlay 2026 I
RELACIONADO

¡Atento, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota en el debut de la Liga BetPlay 2026 I

Torres ha tenido un flojo rendimiento por fuera de casa, pues en 12 partidos dirigidos, registra 9 derrotas, 2 victorias y 1 empate, lo cual lo tiene ante la mirada negativa de los hinchas embajadores.

  • Flabio Torres, Boyacá Chicó.

El técnico tolimense está enfrentando el muy posible descenso de Boyacá Chicó, tras la primera fecha el equipo ya quedó en zona roja y depende de una campaña muy buena para salir de esas posiciones.

De entrada, el equipo comenzó cayendo por goleada ante Atlético Nacional y ahora recibirá en Tunja al América de Cali, donde deberá sacar un buen resultado para comenzar a disipar las dudas.

  • Hubert Bodhert, Alianza FC.

Finalmente aparece el cartagenero Hubert Bodhert, quien enfrenta nuevamente el panorama al que más se ha enfrentado, un equipo con problemas en la tabla del descenso. En este momento, son uno de los más opcionados a perder la categoría.

En caso de que el equipo no logre despegar en su rendimiento, pues ya comenzó el año con una caída ante Fortaleza en Bogotá, el DT podría correr el riesgo de quedarse sin su trabajo en este club valduparense.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

El negociazo que hizo Nacional en su venta de Marino Hinestroza al Vasco da Gama

Independiente Santa Fe

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?

Dayro Moreno

"Tengo con qué": Dayro Moreno aseguró que puede llegar perfectamente al Mundial con 40 años

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Expiloto de Yeison Jiménez se pronunció tras el trágico accidente aéreo: ¿dijo que pudo haber sucedido?

El piloto aún no había hablado tras el duelo que se encuentra viviendo. ¿Cuál fue su petición?

Tolima

Secretarios de Salud de Tolima y Risaralda denuncian crisis hospitalaria por deudas de Nueva EPS

Los hospitales en Tolima y Risaralda enfrentan una grave crisis debido a deudas de EPS, lo que limita la atención médica y la entrega de medicamentos.

Pensiones

A pensionados les descontarán el 12% en salud para este 2026: estos son los que entran en la lista

Turismo

2025 fue el año con mayor número de viajes internacionales en la historia ¿Cuál fue el continente más visitado?

Medellín

Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny