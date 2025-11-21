Atlético Nacional confirmó estadio para enfrentar a Junior: cambiará la sede por concierto de J Balvin

La logística alrededor del concierto de J Balvin en Medellín obligó a una rápida reorganización en el calendario deportivo. Por tal motivo, Atlético Nacional tuvo que buscar estadio para su próximo partido en los cuadrangulares.

El club antioqueño ya tomó una decisión y anunció de manera oficial el escenario donde recibirá a Junior de Barranquilla, en un duelo clave para sus aspiraciones en la Liga BetPlay.

La dificultad surgió debido a la ocupación total del estadio Atanasio Girardot, que será acondicionado para el espectáculo musical del artista paisa, programado para el 29 de noviembre de 2025.

La preparación del escenario impide que el equipo verdolaga lo utilice en los días previos y posteriores al evento, lo que forzó a la institución a buscar una alternativa viable en el área metropolitana.

¿Dónde jugará Atlético Nacional ante Junior tras el concierto de J Balvin?

El club antioqueño confirmó que el compromiso por la fecha 3 del cuadrangular final se disputará en el estadio de Ditaires, en Itagüí. La determinación se adoptó, según el comunicado, luego de revisar opciones logísticas, disponibilidad de escenarios y condiciones para garantizar el ingreso del público.

Por el concierto de J Balvin en Medellín, Atlético Nacional tuvo que buscar estadio, pero Ditaires no es un escenario desconocido para el equipo. Allí ya ofició como local durante los cuadrangulares de la Liga 2024-II, cuando enfrentó al Deportivo Pasto en un encuentro decisivo que terminó favoreciendo su camino hacia la final de ese torneo.

¿Qué opinó Junior sobre el cambio de sede de Atlético Nacional?

La confirmación de Ditaires también responde a la postura de Junior de Barranquilla. El cuadro 'tiburón' manifestó que su equipo no veía con buenos ojos alternativas como Manizales o Bogotá, debido a las condiciones de altura que según la dirigencia barranquillera podrían favorecer a Nacional, acostumbrado a entrenar en Guarne, a 2.000 metros sobre el nivel del mar.

En medio de este panorama, y con el objetivo de mantener la equidad deportiva, la sede de Itagüí quedó definida como el escenario más adecuado.