CANAL RCN
Deportes

Presidente de Santa Fe recibe fuerte sanción por parte de Dimayor: ¿Qué hizo Eduardo Méndez?

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, recibió una sanción millonaria tras los hechos en el partido contra Deportivo Cali.

Foto: Instagram de Santa Fe

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
06:57 a. m.
El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, fue protagonista de un capítulo disciplinario en el fútbol colombiano.

El Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó una fuerte sanción económica contra el directivo tras los hechos ocurridos en la fecha 19 de la Liga BetPlay II 2025, en el duelo entre Santa Fe y Deportivo Cali disputado en El Campín.

La decisión se produjo luego de revisar los informes arbitrales y del comisario del partido, quienes registraron el ingreso del presidente al terreno de juego en medio de la tensión del final del encuentro.

¿Por qué sancionaron al presidente de Santa Fe?

El documento oficial señala que el arbitro reportó: “En el minuto 90+7 durante la confrontación colectiva, se identificó que el presidente Eduardo Méndez del equipo Ind Santa Fe ingresa al terreno de juego. Cabe aclarar que el señor anteriormente mencionado ingresa a separar a sus jugadores”.

A esto se sumó el informe del comisario, que aseguró que Méndez estuvo cerca de los bancos técnicos y posteriormente ingresó al campo “para separar” durante el enfrentamiento entre jugadores.

Con base en el numeral 1 del artículo 80 del Código Disciplinario Único (CDU) de la FCF, el Comité determinó que el dirigente incurrió en una infracción al estar presente en las inmediaciones del terreno de juego sin que hubiera finalizado el partido. Por ello, se impuso una multa equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $35.587.500.

Los argumentos de Santa Fe y la respuesta del Comité

Santa Fe presentó sus descargos, destacando que Méndez actuó por una solicitud del personal de logística, quienes le advirtieron sobre una discusión entre jugadores.

En su defensa indicaron que su intervención fue “exclusivamente preventiva y conciliadora”, con el fin de proteger la integridad de futbolistas y cuerpos técnicos. Además, resaltaron que no hubo reclamos del Deportivo Cali ni actos de provocación.

No obstante, el Comité concluyó que, pese a la intención preventiva, la presencia del directivo en el campo constituye una infracción reglamentaria, pues ocurrió antes del pitazo final.

La resolución también aclara que procede recurso de reposición y apelación, por lo que Santa Fe podrá intentar revertir o reducir la sanción.

