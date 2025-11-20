Nacional derrotó, una vez más, a América y se acomodó en el ‘grupo de la muerte’

Atlético Nacional comenzó con pie derecho su participación en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano tras vencer 1-0 a América de Cali en un duelo intenso que completó el calendario de la primera fecha del Grupo A. El conjunto antioqueño igualó en puntos a Junior de Barranquilla, que un día antes había superado a Independiente Medellín, dejando así el grupo totalmente apretado desde el arranque.

En un Atanasio Girardot que reunió a cerca de 36.000 aficionados, los dirigidos por Diego Arias lograron imponer condiciones en un partido cerrado, de estudio y pocas opciones claras, pero que terminó resolviéndose gracias a la experiencia de uno de sus referentes en el mediocampo. Nacional mostró orden, solidez y la paciencia necesaria para encontrar el momento justo y destrabar un compromiso que exigió máxima concentración.

Matheus Uribe apareció en el instante decisivo

El gol llegó al minuto 73’, en una acción que combinó precisión y lectura del juego. Marlos Moreno, siempre activo por los costados, envió un centro medido al área, y Matheus Uribe se anticipó de manera impecable a la defensa americana para conectar el balón y enviarlo al fondo de la red. El mediocampista celebró así un tanto que no solo le dio la victoria a Nacional, sino que también desató la euforia de una tribuna que venía insistiendo en el empuje durante todo el segundo tiempo.

El equipo verdolaga supo administrar la ventaja en los minutos finales, evitando sobresaltos y manteniendo el orden táctico que le permitió cerrar el compromiso sin mayores complicaciones. América, por su parte, intentó reaccionar, pero nunca encontró los caminos para superar la estructura defensiva del local.

Lo que viene para el Grupo A

Con este resultado, Atlético Nacional se pone a la par de Junior de Barranquilla como líderes del grupo, aumentando la expectativa de lo que será una lucha intensa por el cupo a la final. El próximo reto para el conjunto antioqueño será ante Independiente Medellín, que oficiará como local en el Atanasio el próximo domingo, en un clásico que promete encender aún más la disputa de los cuadrangulares.

Nacional llega con confianza, solidez y un respaldo masivo de su hinchada, mientras América deberá recomponer el camino si quiere mantenerse vivo en una fase que no admite tropiezos.