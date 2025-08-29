Revelan las fuertes palabras que James Rodríguez le habría dicho a Jhon Durán en la Selección Colombia

El pasado 6 de junio de 2025, la Selección Colombia jugó en Barranquilla vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas, y no pasó del 0-0.

Luego de que se terminó el partido, en las redes sociales hubo rumores en los que se indicaron que, presuntamente, Jhon Durán se había peleado fuertemente con Néstor Lorenzo y con líderes como James Rodríguez.

Sin embargo, de inmediato, tanto Néstor Lorenzo como James Rodríguez hablaron con los medios de comunicación en la zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla y aseguraron que esa información no era verdad y que la Selección Colombia estaba más unida que nunca.

No obstante, el pasado 28 de agosto de 2025, Eduardo Luis, el reconocido narrador del Fútbol Profesional Colombiano, reveló en la FM que James Rodríguez sí le hizo un fuerte llamado de atención a Jhon Durán. ¿Cuáles habrían sido las palabras?

Esto fue lo que James Rodríguez le dijo a Jhon Durán en la Selección Colombia, según Eduardo Luis

En el más reciente programa de En La Jugada RCN, en la FM, Eduardo Luis contó que James Rodríguez tuvo que hablar seriamente con Jhon Durán porque no estaba de acuerdo con su actitud.

"James y David, a Durán y a otro jugador, les dijeron: 'venga, jovencito, bájele porque qué pena, pero usted aquí todavía no se ha ganado ningún derecho'", reveló Eduardo Luis.

"Ya que los líderes del grupo te digan 'quiubo', estamos hablando de que se trata de un jugador distinto y por supuesto eso lo tiene en cuenta Néstor Lorenzo", complementó el narrador.

La Selección Colombia está enfocada en cerrar su clasificación al Mundial 2026

El próximo 4 y 9 de septiembre de 2025, la Selección Colombia jugará sus últimas dos fechas en las Eliminatorias Sudamericanas.

RELACIONADO James Rodríguez cambiaría de club y se reencontraría con ídolo del Real Madrid

Primero, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y con una victoria podrán asegurar su presencia en el Mundial 2026.

Además, posteriormente, viajarán para enfrentar a Venezuela en condición de visitante.