James Rodríguez cambiaría de club y se reencontraría con ídolo del Real Madrid

Según la prensa mexicana, James Rodríguez tendría las horas contadas en León y un club más poderoso ya estaría tentándolo.

James Rodríguez
Foto: FCF

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
11:06 a. m.
El panorama de James Rodríguez en el fútbol mexicano comienza a llenarse de dudas. Tras una primera temporada positiva con León, donde mostró destellos de su calidad, el colombiano parece haber perdido motivación debido al bajo momento que atraviesa el club y a la desclasificación del Mundial de Clubes.

En medio de esta situación, medios aztecas han comenzado a especular con su salida, asegurando que el ’10’ estaría escuchando propuestas de otros equipos, considerando que su contrato con la institución esmeralda está próximo a finalizar.

Según informó TV Azteca Deportes, Monterrey habría iniciado contactos para hacerse con los servicios del cucuteño. El poderío económico de “Rayados” les permitiría ofrecerle un salario superior al actual, y además, James podría reencontrarse con su amigo y excompañero en el Real Madrid, Sergio Ramos, un factor que podría ser decisivo para su motivación y continuidad en el balompié mexicano.

Monterrey, la posible nueva casa del ‘10’

De concretarse la negociación, James sumaría otro capítulo a su recorrido internacional, ahora en un club con mayores aspiraciones locales e internacionales. La posibilidad de luchar por títulos y tener regularidad en la cancha es crucial para el colombiano, que ya piensa en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Su prioridad es encontrar un proyecto que le garantice minutos de juego y le permita mantener su nivel competitivo para llegar en plenitud a la cita orbital.

Mientras tanto, la directiva de León no ha confirmado ninguna negociación, pero el ruido mediático crece cada día. Lo que parece seguro es que James no pretende quedarse en un equipo sin protagonismo, y su decisión final estará marcada tanto por la estabilidad económica como por la oportunidad de ser protagonista en el campo, tal y como lo exige un jugador de su trayectoria.

