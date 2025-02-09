CANAL RCN
Deportes

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 10

Después de la primera jornada de descanso, los ciclistas volvieron a tener actividad y hubo movimientos en la clasificación general.

Foto: Prensa INEOS.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 2 de septiembre de 2025 se disputó la etapa 10 en la Vuelta a España 2025 y los colombianos no tuvieron un buen día.

El recorrido inició en Parque de la Naturaleza Sendaviva y terminó en el Ferial Larra Belagua. En esta ocasión, los pedalistas afrontaron 175.3 kilómetros en un terreno llano que tuvo un final en alto.

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras
RELACIONADO

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras

Luego de la primera jornada de descanso en la Vuelta España 2025, en esta etapa hubo un puerto de tercera categoría en el Alto de las Coronas y otro de primera en el Ferial Larra Belagua.

El ganador de la décima etapa de la ronda ibérica fue Jay Vine, de Australia, con un tiempo exacto de tres horas, cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos.

Mientras tanto, el segundo lugar fue para Pablo Castrillo a treinta y cinco segundo y el tercero fue para Javier Romo a un minuto y cuatro segundos.

En medio de ese panorama, Jonas Vingegaard sigue siendo el líder y Torstein Træen está segundo a veintiséis segundos.

¿Cómo quedaron los ciclistas colombianos en la Vuelta a España 2025 tras la etapa 10?

El mejor colombiano en la etapa 10 de la Vuelta a España 2025 fue Harold Tejada, que cruzó la meta en el puesto 13 y quedó a un minuto y cinco segundos del líder.

Mientras tanto, los otros colombianos quedaron así:

18. Egan Bernal (1'42'').

46. Brandon Rivera (3'35'').

62. Santiago Buitrago (8'58'').

81. Esteban Chaves (12'31'').

98. Juan Martínez (13'53'').

129. Sergio Higuita (18'23'').

¿Y cómo quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 10?

Luego de una nueva jornada, Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor ubicado en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 y se encuentra a dos minutos y cincuenta y cinco segundo de Jonas Vingegaard, el líder.

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España
RELACIONADO

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

Las clasificaciones exactas de los pedalistas colombianos son las siguientes:

11. Egan Bernal (2'55'').

21. Harold Tejada (10'07'').

25. Santiago Buitrago (15'00'').

43. Brandon Rivera (36'54'').

73. Sergio Higuita (54'25'').

76. Juan Martínez (55'34'').

93. Esteban Chaves (1h 5'52'').

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Prepare el bolsillo: así afecta la reforma tributaria a los hinchas del FPC

Selección Colombia

Ojo: los jugadores de la selección Colombia que están apercibidos con amarilla

Selección Colombia

'Juanfer' Quintero y su mensaje a Dayro Moreno tras la convocatoria: "Lo necesitamos"

Otras Noticias

Fútbol

Megaoperativo en Argentina desmantela red global de piratería con más de 8 millones de usuarios

Histórico operativo en Buenos Aires revela entramado criminal con millones de clientes en todo el mundo.

Feminicidio

Condenan a hombre que asesinó a su pareja y escondió el cuerpo decapitado en Medellín

La justicia lo halló culpable por este feminicidio ocurrido en 2023.

Canal RCN

¿Qué hay pa’ dañar?: el nuevo programa del Canal RCN con Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia

Comercio

Ley en Colombia le pone freno a quienes tienen negocio en conjuntos residenciales: esto dice

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia