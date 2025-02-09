Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 10

Este martes 2 de septiembre de 2025 se disputó la etapa 10 en la Vuelta a España 2025 y los colombianos no tuvieron un buen día.

El recorrido inició en Parque de la Naturaleza Sendaviva y terminó en el Ferial Larra Belagua. En esta ocasión, los pedalistas afrontaron 175.3 kilómetros en un terreno llano que tuvo un final en alto.

Luego de la primera jornada de descanso en la Vuelta España 2025, en esta etapa hubo un puerto de tercera categoría en el Alto de las Coronas y otro de primera en el Ferial Larra Belagua.

El ganador de la décima etapa de la ronda ibérica fue Jay Vine, de Australia, con un tiempo exacto de tres horas, cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos.

Mientras tanto, el segundo lugar fue para Pablo Castrillo a treinta y cinco segundo y el tercero fue para Javier Romo a un minuto y cuatro segundos.

En medio de ese panorama, Jonas Vingegaard sigue siendo el líder y Torstein Træen está segundo a veintiséis segundos.

¿Cómo quedaron los ciclistas colombianos en la Vuelta a España 2025 tras la etapa 10?

El mejor colombiano en la etapa 10 de la Vuelta a España 2025 fue Harold Tejada, que cruzó la meta en el puesto 13 y quedó a un minuto y cinco segundos del líder.

Mientras tanto, los otros colombianos quedaron así:

18. Egan Bernal (1'42'').

46. Brandon Rivera (3'35'').

62. Santiago Buitrago (8'58'').

81. Esteban Chaves (12'31'').

98. Juan Martínez (13'53'').

129. Sergio Higuita (18'23'').

¿Y cómo quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 10?

Luego de una nueva jornada, Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor ubicado en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 y se encuentra a dos minutos y cincuenta y cinco segundo de Jonas Vingegaard, el líder.

Las clasificaciones exactas de los pedalistas colombianos son las siguientes:

11. Egan Bernal (2'55'').

21. Harold Tejada (10'07'').

25. Santiago Buitrago (15'00'').

43. Brandon Rivera (36'54'').

73. Sergio Higuita (54'25'').

76. Juan Martínez (55'34'').

93. Esteban Chaves (1h 5'52'').